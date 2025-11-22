Instruktor s 30 godina iskustva: Vojnik s bradom i dugom kosom ne može pravilno nositi masku, znojit će se...

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić poslao je na javno savjetovanje prijedlog Pravilnika o temeljnom vojnom osposobljavanju, a prema prvim komentarima, jedna je od tema o kojima će se najviše raspravljati – brada i dužina kose. U skladu s planom zdravstvenih pregleda i psiholoških ispitivanja, nadležni područni odjel za poslove obrane pozivat će kandidata, izdati uputnicu.

Kandidat je dužan odazvati se pozivu, no ako je zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga spriječen, u roku od tri dana od primitka poziva mora o tome obavijestiti područni odjel za poslove obrane. Plan upućivanja kandidata na temeljno vojno osposobljavanje kojim se utvrđuje broj kandidata i mjesto upućivanja te broj uputnih rokova u kalendarskoj godini donosi ministar obrane najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za iduću kalendarsku godinu. Ročnici se osposobljavaju u temeljnim vojnim znanjima i sposobnostima u rodu pješaštva za streljačku specijalnost, dužnost strijelca, prema zadaćama i standardima definiranim u programu obuke ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Program obuke donosi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga.

Život i rad ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju provodi se u skladu s propisima o službi u Oružanim snagama. Ročnici moraju uskladiti svoj vanjski izgled. "Dužni su brinuti se o svojem vanjskom izgledu te kosu, bradu i brkove održavati urednima, duga kosa mora biti uredno svijena i povezana na način da ne prelazi gornji dio ovratnika košulje, a oblik frizure ne smije smetati pravilnom nošenju kape ili zaštitne maske", piše u prijedlogu.

Ročnik u slobodno vrijeme ima pravo na izlazak, a za iznimne rezultate u obuci moći će dobiti jedan nagradni vikend kao i značku najboljeg ročnika naraštaja. Za vrijeme temeljnog vojnog osposobljavanja ročnik ostvaruje pravo na plaću, odnosno naknadu u iznosu određenom zakonom, naknadu troškova javnog prijevoza, osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, smještaj i prehranu, vojnu odoru i sportsku opremu.

Do jučer je na savjetovanje pristiglo desetak komentara i prijedloga. Jedan umirovljeni dočasnik i instruktor na raznim obukama s 30 godina iskustva smatra da svaki vojnik koji ima bradu i dugu kosu ne može pravilno nositi zaštitnu masku. Osim toga, osoba na intenzivnoj tjelesnoj obuci s dužom kosom i bradom znojit će se i dobiti dermatitis.

Druge članice NATO-a dopuštaju kosu i bradu samo u misijama i zadaćama u inozemstvu, dok u matičnim postrojbama, ističe, moraju biti ošišani i obrijani. U jednom komentaru građana daje se, s druge strane, puna podrška tome da svi ročnici, bez obzira na spol, moraju održavati kosu urednom. "Smatram da je ovakvo rješenje iznimno važno jer uklanja nejednak tretman muškaraca i žena iz prethodnih propisa", navodi se u komentaru. Važeći Pravilnik o službi u Oružanim snagama RH razlikovao je pravila o izgledu kose po spolu, što je, smatra, dovodilo do neravnopravnosti unatoč identičnim zadaćama i odgovornostima.

"Novi prijedlog pravilnika prvi put uvodi jedinstven standard za sve ročnike, što je u skladu s ustavnim načelom ravnopravnosti spolova. Pravilno svezana duga kosa ne ometa nošenje kacige, opreme i odore, što je u skladu s praksom modernih oružanih snaga NATO-a i EU. Brojne vojske, uključujući britansku, kanadsku i njemačku, već primjenjuju pravila kojima se dopušta duža kosa svim pripadnicima, uz uvjet urednosti", navodi. MORH je na javno savjetovanje uputio i Prijedlog pravilnika o mjerilima i postupcima za ocjenu zdravstvene sposobnosti novaka i ročnika.

Sposoban ili nesposoban

Ocjene zdravstvene sposobnosti su sposoban i nesposoban. Na javnom je savjetovanju i Prijedlog pravilnika o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze. Nadležni područni odjel za poslove obrane pokreće prekršajni postupak protiv vojnog obveznika koji se bez opravdanog razloga ne odazove pozivu. Slanje prvih poziva za zdravstvene preglede očekuje se krajem prosinca ili početkom siječnja. Obuka će trajati dva mjeseca. Žene ne podliježu obvezi, ali mogu se dragovoljno prijaviti.