Rijedak prizor tijekom safari vožnje: Turisti zadivljeno gledali što su tri lava radila

Prometni kolaps na jednoj safari ruti uzrokovali su lavovi koji su iznenadili turiste jer su se odlučili odmoriti nasred ceste.

Susanta Nanda podijelio je video na Twitteru u kojem se vidi kako lavovi odmaraju na cesti dok do njih dolazi skupina vozila kojoj su blokirali prolaz.

Na cesti prvo leže dva lava i 'maze se' glavama dok im se treći približava i legne pokraj njih.

It has been traffic disturbing the wild all along....

Here for a change, the wild causing traffic jam👍



The king is least bothered about presence of others in his kingdom....



From Africa. pic.twitter.com/mV09Jkre7Y