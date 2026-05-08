Riječki liječnici uspjeli što nitko drugi u Hrvatskoj nije: Stigla 'brza' metoda zračenja dojke, liste čekanja odlaze u povijest

Klinika za tumore KBC-a Rijeka postala je prva javna ustanova u Hrvatskoj koja primjenjuje FAST-forward protokol za zračenje raka dojke, jednu od najvažnijih promjena u suvremenoj radioterapiji raka dojke, objavili su iz riječkog KBC-a. Riječ je o ultrahipofrakcioniranom režimu zračenja raka dojke kojim se ukupna terapija skraćuje s nekoliko tjedana na samo pet dana s ciljem uništavanja tumorskih stanica i maksimalne poštede okolnog zdravog tkiva.

"Danas žene s rakom dojke mogu završiti radioterapiju u samo pet dana, uz jednaku učinkovitost i sigurnost i čak nešto manju incidenciju nuspojava. Riječ je o najsuvremenijoj metodi liječenja zračenjem raka dojke, a ovim je iskorakom završen ciklus stavljanja u punu funkciju vrijedne onkološke opreme financirane iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO). Time je, uz podizanje kvalitete usluga, postignuta i puna dostupnost svih oblika onkološkog liječenja bez listi čekanja sukladno standardima modernih svjetskih onkoloških centara. Osim značajne koristi za pacijentice, ovaj pristup povećava dostupnost radioterapije, smanjuje liste čekanja i omogućuje liječenje većeg broja bolesnica. FAST-Forward protokol pokazuje kako moderna medicina ide u smjeru kraćeg, učinkovitijeg i humanijeg liječenja", ističe prof. Alemka Brnčić-Fischer, ravnateljica KBC-a Rijeka.

Podsjeća da je liječenje raka dojke posljednjih godina značajno napredovalo, ne samo u smislu učinkovitosti, nego i unapređenja kvalitete života pacijentica tijekom terapije. Radioterapija predstavlja ključni dio multimodalnog liječenja ranog raka dojke. Posljednjih godina sve se više primjenjuju hipofrakcionirani režimi liječenja koji omogućuju kraće trajanje terapije uz zadržavanje jednakih onkoloških ishoda i prihvatljive toksičnosti. Jedan od najboljih primjera tog napretka je FAST-Forward protokol, suvremeni modalitet radioterapije koji omogućuje da se liječenje koje je nekada trajalo tjednima danas završi u samo nekoliko dana.

"FAST-Forward protokol je ultra-hipofrakcionirani protokol radioterapije dojke indiciran kod selekcioniranih bolesnica s ranim stadijem raka dojke nakon operacijskog liječenja, kod kojih se prema suvremenim stručnim smjernicama radioterapija može sigurno provesti s ukupnom dozom zračenja od 26 Gy raspoređenih u samo 5 dnevnih frakcija tijekom 5 dana. Protokol se temelji na pozitivnim rezultatima velike randomizirane FAST-Forward studije koja je pokazala neinferiornu lokalnu kontrolu bolesti uz prihvatljivu toksičnost, usporedivu s režimom zračenja u 15 frakcija. Nije zabilježeno značajno povećanje kasnih nuspojava, dok su stope rane toksičnosti bile niže, a stope kasne toksičnosti usporedive sa standardnim režimom liječenja. Primjena ovakvog pristupa omogućena je radiobiološkim svojstvima raka dojke, odnosno dobrom osjetljivošću tumorskih stanica na veće pojedinačne doze zračenja. Zahvaljujući modernoj radioterapijskoj opremi koju naša Klinika ima i zahvaljujući planiranju terapije, mi danas možemo preciznije ciljati, zaštititi zdravo tkivo i smanjiti trajanje liječenja. Važno je naglasiti da se odluka o pojedinom protokolu radioterapije na našoj Klinici donosi individualno, u dogovoru s liječnikom i internim timom za tumore dojke Klinike za tumore", objasnila je dr. Iva Skočilić, voditeljica tima za tumore dojke Klinike za tumore KBC-a Rijeka.

Predstojnica Klinike za tumore KBC Rijeka, prof. Ivana Mikolašević navodi da je FAST-forward protokol moderni način provođenja zračenja kod liječenja raka dojke koji omogućuje da terapija traje znatno kraće, ali uz jednaku učinkovitost kao ranije metode. Tradicionalno, žene koje su liječene zbog raka dojke nakon operacije morale su dolaziti na zračenje svakodnevno tijekom 3 do 5 tjedana, što je za mnoge pacijentice značilo svakodnevne dolaske u bolnicu, fizički i emocionalni umor i logističke probleme poput odlaska na posao, provođenja vremena s obitelji ili odlaska na putovanja.

"Danas, zahvaljujući FAST-Forward protokolu, radioterapija se u odabranih pacijentica može provesti u samo 5 dana, uz jednaku učinkovitost. Ovaj protokol liječenja raka dojke danas je standard u vodećim svjetskim onkološkim centrima. U posljednjih godinu i pol dana Klinika za tumore KBC-a Rijeka dobila je tri najnovija linearna akceleratora. Stavljanje u punu kliničku primjenu stereotaksijske radiokirurgije svih tumorskih sijela, DIBH metode zračenja dojke, kao i najnovije FAST-forward metode zračenja dojke prethodila je kontinuirana i planirana edukacija svih djelatnika koji sudjeluju u procesu radioterapije. Također, intenzivno se radilo na protokolima i postupnicima sukladno visokim međunarodnim standardima kako bi se osigurala maksimalna sigurnost pacijenata. Naša Klinika za tumore nema listi čekanja kako za bilo koji oblik radioterapije i stereotaksijske radiokirurgije, tako ni za bilo koji oblik sustavnog onkološkog liječenja", ističe predstojnica Mikolašević.