Trump šokirao i šefa FIFA-e Infatina: Evo što je rekao o cijenama ulaznica za Svjetsko prvenstvo

Iščekivanje Svjetskog prvenstva u nogometu u SAD-u, Kanadi i Meksiku zasjenjeno je žestokom raspravom o cijenama ulaznica. Čak je i američki predsjednik Donald Trump sada izrazio svoje nezadovoljstvo cijenom ulaznica i šokirao čelnika FIFA-e Giannija Infantina.

Za prvu utakmicu SAD-a protiv Paragvaja 12. lipnja u Los Angelesu trenutačno dostupne ulaznice koštaju od 1120 do 2735 dolara.

"Nisam znao za te brojke", rekao je Trump u intervjuu za "New York Post". "Svakako bih volio biti tamo, ali iskreno, ni ja ne bih platio tu cijenu", dodao je multimilijarder Trump. Priznaje da je posebno zabrinut za svoju glasačku bazu: "Ako ljudi iz Queensa i Brooklyna i svi oni koji vole Donalda Trumpa ne mogu ići na utakmice, bit ću razočaran."

Međutim, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino ne vidi problem u cijeni i opisuje je kao "fer tržišnu vrijednost". Tvrdi da visoke cijene na sekundarnom tržištu dokazuju da potražnja postoji.

I hotelska industrija diže uzbunu zbog malog broja rezervacija smještaja. Prema istraživanju Američkog udruženja hotela i smještaja (AHLA), rezervacije u većini jedanaest američkih gradova domaćina znatno su ispod očekivanja, izvještava "The Athletic". Oko 80 posto anketiranih hotela prijavilo je slabiju potražnju. Gradovi poput San Francisca, Seattlea, Philadelphije i Bostona posebno su pogođeni. Čak i u većim gradovima poput New Yorka i Los Angelesa, stope popunjenosti manje su nego što se očekivalo.