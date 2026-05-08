VELIKA POTRAGA

VIDEO Vulkan eruptirao usred planinarenja. Deseci ljudi ostali zarobljeni

08.05.2026.
u 10:19

Vlasti su stanovnicima i turistima naredile da se ne približavaju krateru Malupang Warirang na udaljenost manju od četiri kilometra zbog opasnosti od vulkanskog pepela, izbačenog kamenja i mogućih tokova lave.

Indonezijske vlasti tragaju za 20 nestalih planinara nakon erupcije vulkana Mount Dukono na otoku Halmahera, u kojoj su poginule tri osobe.

Vulkan je eruptirao u petak ujutro po lokalnom vremenu, izbacivši golemi stup vulkanskog pepela visok oko 10 kilometara. Erupciju su pratili snažni zvukovi detonacija, priopćio je indonezijski Centar za vulkanologiju i ublažavanje geoloških opasnosti. Voditelj lokalne službe spašavanja Iwan Ramdani izjavio je za Reuters da su u potragu uključeni deseci spasilaca i policajaca. Među nestalima je i devet planinara iz Singapura, prenosi Al Jazeera.

Prema navodima policije koje prenosi AFP, među troje poginulih nalaze se i dva strana državljana. Područje oko vulkana bilo je zatvoreno za posjetitelje još od 17. travnja nakon povećane vulkanske aktivnosti, no unatoč upozorenjima dio planinara ipak se nalazio u blizini.

Vlasti su stanovnicima i turistima naredile da se ne približavaju krateru Malupang Warirang na udaljenost manju od četiri kilometra zbog opasnosti od vulkanskog pepela, izbačenog kamenja i mogućih tokova lave. Oblak pepela širio se prema sjeveru, zbog čega je izdano upozorenje za grad Tobelo, gdje bi mogla pasti vulkanska kiša pepela. Mount Dukono smatra se jednim od najaktivnijih vulkana u Indoneziji, a od ožujka je zabilježeno gotovo 200 erupcija.

