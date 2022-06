Riječi koje će se pamtiti: Bandić je zapošljavao milom ili silom, toga bi se sramio 'svatko normalan'

Malverzacije oko zamjene gradskih zemljišta, kao ni pogodovanje tvrtkama Petra Pripuza pri dobivanju poslova oko zbrinjavanja otpada, nije dokazano, pa je dio optuženika, uljučujući i samog Pripuza za ta djela nepravomoćno oslobođen optužbi. S druge strane, optužbe za nezakonita zapošljavanja i korištenje službenih vozila u privatne svrhe je dokazano pa su u tom djelu petorica optuženika osuđeni na kaznu u rasponu od uvjetne do godinu i dva mjeseca zatvora.



Najveći dobitnik ovog postupka je bez sumnje Petar Pripuz, koji je nepravomoćno oslobođen optužbi za sve tri točke optužnice u kojima se teretio. Najveći gubitnik je Miro Laco, koji je dobio najvišu kaznu, godinu i dva mjeseca zatvora. A da je Milan Bandić doživio kraj suđenja, bez sumnje bi mu se "smiješilo" i do nekoliko godina zatvora, jer su njegovi pročelnici i direktori javnih poduzeća nepravomoćno osuđeni za sva nezakonita zapošljavanja i korištenja službenih vozila u privatne svrhe. Takvih je djela u zbiru bilo 10-ak, a za svako od njih je navedeno da su ih oni koji su sada za to osuđeni, počinili na poticaj i traženje Milana Bandića.