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NAPAD NA KUVAJT

VIDEO Objavljena snimka trenutka kada je iranski dron pogodio terminal pun putnika, dio krova se urušio u sekundi

Foto: Telegram
Autor
Danijel Prerad
04.06.2026.
u 11:43

Video je sastavljen od snimaka s više CCTV kamera, a sve su zabilježile udar drona i naknadnu štetu

Kuvajtska uprava za civilno zrakoplovstvo objavila je snimku trenutka kada je iranski dron Shahed-136 udario u putnički terminal 4 zračne luke, uzrokujući veliki požar. Novoobnovljena međunarodna zračna luka u Kuvajtu teško je oštećena u iranskim napadima u srijedu, u kojima je jedna osoba poginula, a najmanje 63 je ozlijeđeno.

Video je sastavljen od snimaka s više CCTV kamera, a sve su zabilježile udar drona i naknadnu štetu. Dron udara u Terminal 4, uzrokujući urušavanje dijela krova, zbog čega putnici bježe u zaklon usred dima i prašine. Napad se dogodio dva dana nakon što je Međunarodna zračna luka Kuvajt nastavila primati i obavljati letove arapskih i stranih zrakoplovnih kompanija kao dio plana postupnog ponovnog otvaranja nakon završetka radova na popravku i nadogradnji.

Ključne riječi
Kuvajt napad dron Iran

Komentara 4

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EJ
ejStef
10:55 04.06.2026.

I nikome ništa... Kolika bi hajka bila da su Amerikanci pogodili civilni aerodrom, a Iranci gađaju sve što mogu, bilo Američko ili ne. Opet ćemo gledati zapadne medije kako tupe o pravednoj borbi Irana i kako prenose izjave njihove revolucionarne garde i pripadajućih terorističkih organizacija kao činjenice.

ZI
Zima56Č
11:48 04.06.2026.

Ovo je teroristički čin.

MK
Mi_koo
11:01 04.06.2026.

Štef šta ti pričaš Ameri su ubili u bombardiranju dvjesto djece do 12 godina.Izracunaj koliko su pobili mijuna od drugog svjet rata.Kako te nije stid o tome pisati.

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