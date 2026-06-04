VIDEO Objavljena snimka trenutka kada je iranski dron pogodio terminal pun putnika, dio krova se urušio u sekundi

Kuvajtska uprava za civilno zrakoplovstvo objavila je snimku trenutka kada je iranski dron Shahed-136 udario u putnički terminal 4 zračne luke, uzrokujući veliki požar. Novoobnovljena međunarodna zračna luka u Kuvajtu teško je oštećena u iranskim napadima u srijedu, u kojima je jedna osoba poginula, a najmanje 63 je ozlijeđeno.

Video je sastavljen od snimaka s više CCTV kamera, a sve su zabilježile udar drona i naknadnu štetu. Dron udara u Terminal 4, uzrokujući urušavanje dijela krova, zbog čega putnici bježe u zaklon usred dima i prašine. Napad se dogodio dva dana nakon što je Međunarodna zračna luka Kuvajt nastavila primati i obavljati letove arapskih i stranih zrakoplovnih kompanija kao dio plana postupnog ponovnog otvaranja nakon završetka radova na popravku i nadogradnji.