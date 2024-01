Rekordan broj policajaca na ulicama Berlina: Organizirana banda napadala sve redom

Novogodišnje proslave u velikim njemačkim gradovima pretvorile su se posljednjih godina u noćnu moru s eskalacijom nasilja. Prošle je godine u Berlinu organizirana hulja napadala policajce, vatrogasce i djelatnike hitne pomoći. S obzirom na stanje na Bliskom istoku, njemačka policija mobilizirala je sve svoje snage naoružane dugim cijevima da bi situaciju ove novogodišnje noći držali koliko-toliko pod kontrolom. Nikada više policije nije patroliralo njemačkim gradovima nego na dočeku 2024., pišu njemački mediji.

Mladić (18) koji je u novogodišnjoj noći smrtno stradao u njemačkom gradu Koblenzu nakon što je eksplodirala improvizirana petarda je Hrvat, porijeklom iz Jajca u BiH. Za portal Fenix-magazin potvrdio je to prijatelj obitelji.

- Dogodilo se to samo stotinjak metara od obiteljske kuće. Mladići su improvizirali petarde, vjerojatno su ih nestručno napravili. Jedna tako napravljena petarda je eksplodirala - rekao je prijatelj mladićeve obitelji.

Berlinska policija objavila je da je privela oko 300 osoba u novogodišnjoj noći pod različitim optužbama, a ozlijeđeno je i 15 policajaca. Jedna je od optužbi za privedene i ta da su policiju i vatrogasce gađali pirotehničkim sredstvima, a vjerojatno je kako bi i broj ozlijeđenih i privedenih bio veći da nisu prije proslave Nove godine propisane postrožene mjere, među kojima i naplata 10 eura za pristup Brandenburškim vratima, gdje je bila jedna od najvećih proslava. U Berlin je u povodu proslave dopremljeno policijsko pojačanje iz drugih gradova pa je ukupan broj angažiranih policajaca bio oko 4500.

"Nemojte nas napadati. Ne gađajte nas vatrometom i raketama. Izbjegnite kazne ili nekoliko godina zatvora", upozorila je berlinska policija u videu objavljenom na X-u, uoči novogodišnje noći. Ta se procjena pokazala točnom, jer je kod Alexanderplatza izbio sukob policije i oko 500 osoba koje su jedne na druge bacale pirotehnička sredstva, da bi ih policija uspjela raspršiti kod fontane Neptuna, što je rezultiralo time da se 200 osoba okrenulo na policiju nakon zahtjeva za pretres te je nekolicina privedena.

An der #Konstablerwache in #Frankfurt am Main rückt eine Hundertschaft gegen Randalierer an. Von allen Seiten werden Polizeikräfte herangeführt. #Silvester2023 pic.twitter.com/3WVyRjoNCY — BILD (@BILD) January 1, 2024

U berlinskom okrugu Neukölln, u kojem živi najviše arapskih migranata, policija je privela nekoliko ljudi nakon što je primijećeno da pripremaju Molotovljeve koktele. U Kölnu su tri osobe privedene zbog sumnje u organiziranje zavjere koja je trebala rezultirati miniranjem znamenite katedrale. Iz kölnske policije navode da se radi o islamističkoj terorističkoj skupini. Takve skupine terorista, navode u policiji, sada su aktivnije nego inače te policija traži načina da bude korak ispred.

Njemačka uz sigurnosne rizike muku muči i s političkom i gospodarskom situacijom. Kancelar Olaf Scholz u svom novogodišnjem obraćanju rekao je da je optimist u moru geopolitičkih i gospodarskih izazova s kojima će se suočiti u novoj godini te je pozvao zemlju da prihvati promjene.

– Možemo se nositi s vjetrovima koji dolaze. No, to izazove našeg vremena ne čini manjima – rekao je kancelar u svom godišnjem novogodišnjem govoru. – Spoznaja da su svi potrebni čini nas jakima. Vrhunski istraživač kao i gerijatrijska sestra, policajka kao i dostavljač paketa, umirovljenik kao i mladi pripravnik. Ako to shvatimo, ako se jedni prema drugima odnosimo s takvim poštovanjem, onda se ne moramo bojati budućnosti – dodao je Scholz.

Za postojeću krizu optužio je prije svega Rusiju govoreći da je "čim je COVID-19 bio na pola puta, Rusija započela nemilosrdan rat usred Europe", da bi se sve nastavilo brutalnim, kako je rekao, terorističkim napadom Hamasa na Izrael.

– Naš je svijet postao nemirniji i grublji. Mijenja se brzinom koja oduzima dah. I zato se Njemačka također mora promijeniti. Za neke je to i razlog za nezadovoljstvo. Uzimam to k srcu. I u isto vrijeme znam: mi u Njemačkoj ovo ćemo prebroditi – rekao je Scholz.

Međutim, jedan od najutjecajnijih njemačkih gospodarstvenika koji je bio i eurozastupnik izrazio je ozbiljnu sumnju u sposobnosti sadašnje vladajuće koalicije. Hans-Olaf Henkel vjeruje da je Berlin sveden na "držanje lekcija" drugim nacijama o tome što bi trebale činiti, dok istodobno ne troše dovoljno na obranu, "prigrljuju" Vladimira Putina te i dalje zabrinjavajuće ovise o ruskoj nafti i plinu. Anketa koju je objavio UBS sugerira da će britansko gospodarstvo nadmašiti njemačko, koje je najveće u Europi, tijekom sljedeće tri godine, a većina anketa stavlja Scholzovu stranku SPD na oko 15 posto, deset posto manje u odnosu na rezultate na saveznim izborima 2021., a otprilike isto kao i koalicijski partneri Zeleni. Slobodni demokrati, treći partner koalicije, trenutačno su ispod pet posto potrebnih za sjedište u Bundestagu.

– Nakon Drugoga svjetskog rata samo je jedan kancelar izgubio to mjesto protiv svoje volje. Olaf Scholz vodi bez sumnje najmanje popularnu koalicijsku vladu u povijesti Republike. Ali on može ostati u sedlu bez obzira na to koliko se konj kojeg jaše rita – kazao je Henkel za britanski Express.

Dodao je Henkel i da je nakon Drugoga svjetskog rata Velika Britanija imala 17 premijera, Italija 31, a Njemačka ih je imala samo devet.

– Takva stabilnost ima visoku cijenu: nepokretnost, krutost i nefleksibilnost. Vlada Olafa Scholza, koja se sastoji od koalicije između socijalista, zelenih i liberala, proizvodi više od bilo koje druge njemačke vlade zakone koji su kompromisi i koji ne zadovoljavaju članstvo svojih stranaka niti usrećuju birače. Nije ni čudo da bi trenutačno samo trećina Nijemaca glasala za vladajuće. Razlog zašto Scholz još može mirno spavati leži u njemačkom ustavu napisanom pod nadzorom saveznika 1948. Htjeli su se pobrinuti da Njemačka više nikada neće postati nestabilna prijetnja svijetu. S kompleksom kolektivne krivnje, Njemačka pokušava biti miroljubivija, velikodušnija i ekološki prihvatljivija od bilo koje druge nacije, a to ne rezultira samo stabilnošću, već time da Njemačka permanentno podučava druge što da rade, a što ne – kazao je Hans-Olaf Henkel.

