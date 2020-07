Reforma crkve: Oženjeni svećenici, zaređene žene, homoseksualizam?

Svećenički celibat, zaređivanje žena, ekonomska transparentnost i otvorenost u sučeljavanju sa zlostavljačima djece glavne su teme rasprave njemačkih biskupa o reformi unutar Crkve. Papa Franjo je prije nekoliko dana u Vatikanu primio novog predsjednika Njemačke biskupske konferencije Georga Bätzinga. Prema pisanju njemačkih medija, ali i talijanskog lista Messaggero, papa Franjo ohrabrio je njemačke biskupe u njihovu nastojanju da u Crkvu uvedu promjene.

– Papa je svojim srcem s nama u Njemačkoj – kazao je Bätzing o njegovoj potpori sinodalnom hodu u Katoličkoj crkvi u Njemačkoj. Kod pape Franje zajedno s Bätzingom bio je i jezuit Hans Langendörfer, koji je potvrdio da su s papom imali “intenzivan i kolegijalni razgovor”. Papa sa zanimanjem prati raspravu o sinodalnoj reformi, izjavila su obojica.

Zagonetni Marxov odlazak

Georg Bätzing izabran je za predsjednika Njemačke biskupske konferencije nakon što je početkom ožujka ove godine s tog položaja odstupio münchenski kardinal Reinhard Marx, te je najavio da će nastaviti s reformama koje je započeo njegov prethodnik. U razgovoru za njemačke medije, Bätzing je kazao kako se glede svećeničkog celibata slaže sa završnom izjavom biskupske sinode o Amazoniji iz 2019. koja je preporučila da se u nekim dijelovima toga golemog područja omogući oženjenim muškarcima da postanu svećenici.

Ne samo što se Bätzing slaže s tom mogućnošću, nego je i dodao da “ne vjeruje da bi oženjeni svećenici mogli štetiti Crkvi”. Rasprava o ukidanju svećeničkog celibata se unutar njemačke Crkve nastavlja i vjerojatno će još potrajati. Marx je dao ostavku bez obrazloženja, samo kazavši da želi ostaviti prostor mladim biskupima.

Na raspravi su i druge teme vezane za seksualni moral, primjerice homoseksualni odnosi, i Crkva mora popuniti prazninu u toj domeni “a da ne razvije potpuno novu doktrinu”, drži Bätzing.

– Glede moralne teologije, već duže promišljamo o priznavanju čina da netko živi u pravoj ljubavi i odanosti. Osobe u svakom slučaju same odlučuju kako će živjeti. Možemo li im kazati da žive uz Božji blagoslov? – pita se Bätzing.

Glede zaređivanja žena, Bätzing priznaje postojanje doktrinarnih barijera koje su postavili pape Ivan Pavao II., Benedikt XVI. i Franjo, ali zbog toga rasprava o tome ne smije biti jednostavno odbačena, arhivirana. Dakle, otvara prostor i za tu mogućnost.

Jedan od razloga otvaranja rasprave o celibatu svećenika, zaređivanju žena i priznavanju homoseksualne ljubavi i odanosti je i što mnogi njemački vjernici napuštaju Katoličku crkvu. Samo u 2019. Katoličku crkvu u Njemačkoj napustila je 272.771 osoba, a u 2018. godini 216.078 osoba. Brojke je u lipnju objavila Njemačka biskupska konferencija. U Njemačkoj je potkraj 2019. bilo ukupno 22,6 milijuna katolika ili 27,2 posto stanovništva, što je smanjenje u odnosu na 2018. kada ih je bilo 23 milijuna, odnosno 27,7 posto. Katolici su i dalje najbrojnija religija u Njemačkoj, ispred protestanata kojih je lani bilo 25,5 posto.

Prema podacima njemačkih biskupa, samo 9,1 posto vjernika ide redovito u crkvu, što je također smanjenje u odnosu na 2018. kada ih je išlo 9,3 posto od ukupnog broja katoličkih vjernika. Pao je i broj crkvenih vjenčanja, i to za 10 posto, kao i broj krštenja.

Utjecaj na druge države

No nije samo Katolička crkva u Njemačkoj doživjela taj egzodus vjernika. Pada i broj vjernika evangelika i luterana. To je prava erozija osobne povezanosti s Crkvom. No, pitanje je hoće li njemački biskupi uspjeti provesti reforme, te ako i budu, hoće li time utjecati na smanjenje odlazaka vjernika i kako će te njihove odluke utjecati na druge biskupske konferencije. Hoće li i drugdje u europskim i drugim zemljama biskupi ukidati celibat za svećenike, omogućavati ženama zaređivanje i čak na određeni način, možda ne vjenčanjem, priznavati homoseksualne veze bez obzira na doktrinu o jedinoj mogućoj bračnoj vezi, onoj između muškarca i žene.