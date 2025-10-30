Razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja Vlada potiče s 30 milijuna eura

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja RH za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Riječ je o drugom Akcijskom planu u okviru osmogodišnjeg razdoblja provedbe Nacionalnog plana, kojim će se u iduće tri godine provoditi 13 mjera usmjerenih na jačanje i razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja.

Mjere obuhvaćaju osiguranje proizvodnih resursa, poticanje automatizacije, robotizacije i digitalizacije proizvodnje, povećanje prostornih kapaciteta te uspostavu kreditnih i investicijskih programa i jamstava za osiguranje likvidnosti poslovnih subjekata. Cilj Akcijskog plana je jačanje konkurentnosti, održivosti i otpornosti djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na promjene, a to su djelatnosti koje predstavljaju važan dio hrvatskog gospodarstva i izvoznog potencijala.

- Ukupni procijenjeni trošak provedbe Akcijskog plana iznosi nešto više od 30 milijuna, od čega je 26 milijuna eura osigurano kroz Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023.–2027. godine, a ostatak sredstava je osiguran za financiranje investicijskih aktivnosti poduzetnika u suradnji s HBOR-om - istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Tom odlukom Vlada potvrđuje stratešku važnost prerade drva i proizvodnje namještaja za hrvatsko gospodarstvo, dodao je.

- Naš je cilj potaknuti ulaganja, povećati dodanu vrijednost i osigurati dugoročnu stabilnost te otpornost ovih djelatnosti na tržišne izazove. Ovaj Plan predstavlja poticaj za modernizaciju, inovacije i nova radna mjesta u drvno-prerađivačkoj industriji - poručio je Vlajčić