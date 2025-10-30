Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVI AKCIJSKI PLAN

Razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja Vlada potiče s 30 milijuna eura

Tvornica za preradu drva Ante Mijić – Quercus u Novskoj
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
1/5
Autor
Jolanda Rak Šajn
30.10.2025.
u 15:10

Ovaj Plan predstavlja poticaj za modernizaciju, inovacije i nova radna mjesta u drvno-prerađivačkoj industriji - poručio je Vlajčić

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja RH za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Riječ je o drugom Akcijskom planu u okviru osmogodišnjeg razdoblja provedbe Nacionalnog plana, kojim će se u iduće tri godine provoditi 13 mjera usmjerenih na jačanje i razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja.

Mjere obuhvaćaju osiguranje proizvodnih resursa, poticanje automatizacije, robotizacije i digitalizacije proizvodnje, povećanje prostornih kapaciteta te uspostavu kreditnih i investicijskih programa i jamstava za osiguranje likvidnosti poslovnih subjekata. Cilj Akcijskog plana je jačanje konkurentnosti, održivosti i otpornosti djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na promjene, a to su djelatnosti koje predstavljaju važan dio hrvatskog gospodarstva i izvoznog potencijala.

- Ukupni procijenjeni trošak provedbe Akcijskog plana iznosi nešto više od 30 milijuna, od čega je 26 milijuna eura osigurano kroz Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023.–2027. godine, a ostatak sredstava je osiguran za financiranje investicijskih aktivnosti poduzetnika u suradnji s HBOR-om - istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Tom odlukom Vlada potvrđuje stratešku važnost prerade drva i proizvodnje namještaja za hrvatsko gospodarstvo, dodao je.

- Naš je cilj potaknuti ulaganja, povećati dodanu vrijednost i osigurati dugoročnu stabilnost te otpornost ovih djelatnosti na tržišne izazove. Ovaj Plan predstavlja poticaj za modernizaciju, inovacije i nova radna mjesta u drvno-prerađivačkoj industriji - poručio je Vlajčić

Ključne riječi
Vlada RH prerada drva

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja