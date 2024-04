Razorna tornada poharala dijelove SAD-a, izdana hitna uzbuna

Razorna tornada poharala su danas dijelove istočne Nebraske i sjeveroistočnog Texasa, dok je jaka grmljavinska oluja jačala u središtu SAD-a. Više tornada primijećeno je do sredine poslijepodneva u Nebraski, uključujući najmanje jedan koji se pojavio u blizini Lincolna i zapadno od Omahe.

Nacionalna meteorološka služba izdala je hitnu uzbunu zbog tornada dok se oluja širila zapadno od Omahe, piše CNN te dodaje kako nekim lokacijama u SAD-u prijeti jaka grmljavinska oluja koja može trajati dva ili tri uzastopna dana.

Na društvenim mrežama mnogi su korisnici podijelili fotografije i snimke današnjih tornada, a neke od njih prenosimo u nastavku.

MUST WATCH VIDEO of the BIG Tornado just a little while ago near Lincoln Nebraska!



LSC/Matthew Smith pic.twitter.com/RAHj61kBRz — Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) April 26, 2024

This is some of the coolest tornado footage you will ever see.



From Lincoln, Nebraska today. pic.twitter.com/po2g3ufDbN — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) April 26, 2024