Ramljak: Kerum je branio političku korupciju i namještanje natječaja, e nećemo tako

Izabrani vijećnik Splita doveden je na nacionalnu televiziju kao cirkus, poručila je to Branka Ramljak koja se okomila na gostovanje Željka Keruma u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

Ramljak, nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Splita, u statusu na Facebooku piše kako je Kerum u raspravi 'branio političku korupciju, namještanje natječaja i koalicijsku trgovinu'. Ramljak je poručila kako je to slika 'koju je Split ponovno sinoć poslao o sebi i drugima' te da se to 'većini gadi'. Poručila je da većina Splićana nije koruptivna te da žele živjeti pošteno od svog rada. Ramljak je poručila i kako kreće s inicijativom te je pozvala ljude da joj se priključe kako bi Split 'postavio nove standarde'.

- Sinoć sam gledala Otvoreno i još jednom dobila potvrdu zašto ne mogu stajati prekriženih ruku dok nam čerupaju grad i pri tom nam govore kako je to jedini izbor. Izabrani predstavnik građana Splita doveden je na nacionalnu televiziju kao cirkus. Izabrani vijećnik je u nekima zabavnoj raspravi branio političku korupciju, namještanje natječaja, koalicijsku trgovinu, a zviždače i novinare nazvao lošim ljudima. To je slika koju je Split ponovno sinoć poslao o sebi drugima, ali i poruka koju je poslao svojim mladima i svojoj djeci.

E pa nećemo tako. Većini se to gadi. Većina Splićana nije koruptivna i želi pošteno živjeti od svog rada u svom gradu. Zato sam odlučila sve raditi suprotno od standarda koje su nam nametnuli. Ovih dana krećem s jednom takvom inicijativom. Splitu ne trebaju stranački poslušnici, rodbina ni cirkusanti. Splitu trebaju najbolji. Pozivam ih da se usude, da se priključe i da ovaj grad postavi nove standarde i bude svijetli primjer, a ne vic cijeloj državi - stoji u objavi na Facebooku.

- Koalicijski partneri sve dogovaraju. To je standard. To je normalno i to je ok, tako se mora raditi, drugačije ne ide. Unaprijed se zna tko će dobiti natječaj. Ja nisam maknuo niti jednog čovjeka kad sam ja došao u Splitu na čelu. Bilo da je on HDZ ili ne - rekao je jučer, između ostalog, Kerum u Otvorenom. On je zviždače nazvao lošim ljudima.