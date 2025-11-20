Poginuo radnik Hrvatskih šuma, na njega palo stablo

SUĐENJE HRVATSKOM BRANITELJU U SRBIJI

Srbijansko tužiteljstvo izmijenilo činjenični opis optužnice, Krunoslav Fehir iznio obranu

Fehir je u Hrvatskoj bio prvo krunski, a zatim i obični svjedok na suđenjima Branimiru Glavašu i ostalima koji su optuženi za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Cijela ta mučna priča u javnosti je poznata kao slučajevi Selotejp i Garaža