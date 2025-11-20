Poginuo radnik Hrvatskih šuma, na njega palo stablo

Četrdesetjednogodišnji radnik Hrvatskih šuma smrtno je stradao jutros oko 9 sati prilikom pada stabla u šumi kod mjesta Dereza pored Čazme, izvijestila je u četvrtak bjelovarsko-bilogorska policija. Na mjestu nesreće policija obavlja očevid. Policijska uprava najavila je da će nakon završetka očevida objaviti cjelovito priopćenje.Snijeg će padati danima?! Bit će ga i na moru, pogledajte što nam se sprema
