Racija u domu aktivistice protiv pobačaja: Policija pronašla pet fetusa

U kući aktivistice protiv pobačaja Lauren Handy (28) u Washingtonu, policija je pronašla pet fetusa. Do otkrića su došli nakon dojave da se unutra nalazi potencijalno biološko-opasni materijal.

Lauren Handy je osnivačice grupe protiv pobačaja "Mercy Missions" koja je optužena za upad u kliniku za pobačaje. Naime, Handy i drugi aktivisti srušili su djelatnicu i blokirali ulazak u ustanovu, piše The Independent.

Dok su istražitelji u srijedu iz njezina podruma iznosili predmete u vrećicama i rashladnim uređajima, Handy je sjedila ispred kuće. Medijima je rekla kako bi se ljudi izbezumili kada bi čuli što se nalazi u spremnicima te kako je očekivala da će se racija dogoditi "prije ili kasnije".

When I asked anti-abortion activist Lauren Handy what homicide detectives pulled out of her house Wednesday, she only said, “people will freak out when they hear.” @DCPoliceDept now says it found 5 fetuses. @wusa9 pic.twitter.com/9Uvm7JY9dQ