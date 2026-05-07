Hrvatica želi preseliti u Sloveniju, odmah joj stiglo upozorenje: 'Pazi kako su mene zvali tamo'

Isplati li se danas Hrvatu preseliti u Sloveniju? To pitanje pokrenulo je živu raspravu na Redditu nakon što je jedna korisnica napisala da je sve više frustriraju “nered, inflacija i primitivizam u Hrvatskoj”, pa ozbiljno razmišlja o odlasku preko granice. Sloveniju vidi kao uređeniju i stabilniju državu, ali priznaje da možda gleda samo “romantiziranu turističku verziju”. U komentarima su se ubrzo javili i Hrvati koji već godinama žive i rade u Sloveniji, ali i sami Slovenci. Dok su jedni tvrdili da je život ondje mirniji, organiziraniji i kvalitetniji nego u Hrvatskoj, drugi su upozoravali da razlike ipak nisu toliko velike koliko se često misli.

Jedan slovenski korisnik uvodno joj je poručio da su Hrvati u Sloveniji “više nego dobrodošli”. "Ne postoji nacija koja je više dobrodošla u Sloveniji nego Hrvati iskreno. Ali trebaš neki skill. Ja kao viličarist jedva preživljavam iz mjeseca u mjesec", napisao je, dodajući da su porezi visoki i da je život skup, osobito u Ljubljani. Objasnio je i kako je minimalna neto plaća oko 1000 eura, uz dodatke za prijevoz i prehranu, ali i upozorio da je teško pronaći stan po pristupačnoj cijeni.

Drugi komentatori smatrali su da Slovenija ipak predstavlja određeni iskorak u odnosu na Hrvatsku, ali ne dramatičan. "Slovenija jest bolja od Hrvatske i bit će još neko vrijeme, ali i dalje je to daleko od skandinavske razine ili Austrije", napisao je jedan korisnik, preporučivši autorici da “potegne još malo sjevernije do Graza”. Autorica teme odgovorila je da joj novac nije jedini motiv za selidbu. "Volim Slavene i volim ove krajeve i ako je moguće, radije bih ostala bliže nego dalje", napisala je.

Velik dio rasprave vrtio se oko pitanja prihvaćenosti Hrvata u Sloveniji i odnosa prema jeziku. Iskustva korisnika pritom su bila potpuno podijeljena. Jedan korisnik, koji je tri godine živio u Novom Mestu, tvrdi da “mi južnjaci ostajemo u istom košu čim ne znamo slovenski”. "Stariji od 40 godina uglavnom su susretljivi kad čuju naš jezik, dok se mlađi često odmah prebace na engleski", napisao je.

Na to mu je drugi korisnik odgovorio potpuno suprotnim iskustvom. "Apsolutno nikad mi nitko nije rekao da ne razumije hrvatski i svaki put su bili izuzetno ljubazni", napisao je korisnik koji zbog posla često boravi u Ljubljani, Bledu i Postojni. Neki su ipak upozoravali da se bez znanja slovenskog jezika teško može očekivati potpuna integracija. "Ti dolaziš u njihovu zemlju i na tebi je da naučiš njihov jezik", napisao je jedan komentator.

Posebno detaljno iskustvo podijelio je korisnik koji već pet godina radi u Sloveniji. "Promijenio sam 12 firmi u životu i odustao od Hrvatske. Mentalitet i radna okolina ovdje su mi puno bolji", napisao je, navodeći kao prednosti plaćeni prijevoz, dodatke za prehranu, regres i manji pritisak na prekovremeni rad. Dodao je i da je država “uređenija”, ali i da život nije jeftin, osobito za obitelji s djecom. S druge strane, dio komentatora smatra da Hrvati danas više nemaju razloga seliti u Sloveniju. "Nema smisla, tu smo negdje", napisao je jedan korisnik.

Neki su isticali i negativna iskustva s diskriminacijom. "Zvali su me ‘Čefurka’ u Sloveniji", napisao je jedan korisnik, dok je drugi upozorio na odnos prema doseljenicima iz bivše Jugoslavije i podsjetio na slučaj “izbrisanih”, kada su nakon osamostaljenja Slovenije brojni stanovnici ostali bez pravnog statusa. Rasprava se dotaknula i kulture, pa je jedan komentator napisao kako “u Sloveniji više trešte cajke nego u Hrvatskoj”, dok je drugi zaključio: "Slovenija je sve ono što se kajkavskoj regiji ne da biti."