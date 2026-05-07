Ekskluzivna tura završila zarazom: Pogledajte kolike su cijene po osobi za ovo putovanje

Na ekspedicijskom brodu MV Hondius (Oceanwide Expeditions) izbio je opasni nantavirus. Do sada su tri osobe umrle, a najmanje tri su potvrđeno zaražene. Brod može primiti do 170 putnika u 80 kabina, a na ovom putovanju ih je nešto manje. Osim putnika, na brodu je stalno 70 članova posade i 13 turističkih vodiča koji vode putnike na izlete Zodiak čamcima. Većina putnika su ljudi u dobi između 45 i 65 godina iz različitih zemalja svijeta. Prije polaska putnicima se savjetuje što da spakiraju. Dress code na brodu je neformalan. Preporučuje se udobna odjeća za slobodno vrijeme, slojevito odijevanje jer je unutra toplo, a vani često ledeno, te obavezno čvrste cipele s dobrim gripom.

U uputama stoji: "Pazite da nikada ne morate tražiti svoju parku kada zvučnici objave 'Kitovi na vidiku!' i morate odmah izjuriti van". Iako se radi o ekspedicijskom brodu, luksuz je ograničen. Nema bazena, tobogana ni spa centra. Brod ima bar, knjižnicu, TV kutak, nekoliko trgovina i restoran na četvrtoj palubi koji je okružen postajama za pranje ruku. Jedna cijela paluba posvećena je predavanjima i prezentacijama na više jezika. Liječnička ordinacija nalazi se na trećoj palubi. Upravo taj liječnik je, prema posljednjim informacijama, i sam razvio simptome hantavirusa i već je evakuiran s broda, piše Bild.

Brodarska kompanija Oceanwide Expeditions posebno ističe ekološki aspekt svog plovila. Na internetskoj stranici stoji da je 'Hondius' jedno od najekološkijih plovila u polarnim morima. Koristi LED rasvjetu, parno grijanje, biorazgradive boje i maziva te najmodernije sustave za uštedu energije koji smanjuju potrošnju goriva i emisije CO₂. Putnicima se također savjetuje da ne bacaju opuške u more.

A cijene? Prema istraživanju Bilda za 34-dnevnu 'Atlantic Odyssey' turu najjeftinija opcija je kabina za četiri osobe s krevetima na kat – cijena je oko 10.500 eura po osobi. Standardna dvokrevetna kabina s prozorima stoji više od 13.000 eura po osobi. Najskuplje su superior kabine od 23 kvadratna metra s bračnim krevetom i velikim prozorima, a cijena prelazi 16.000 eura po osobi, što za par znači i preko 29.000 eura za jedno putovanje.

Trenutna situacija oko hantavirusa

Dvije osobe u teškom stanju koje su evakuirane s kruzera s potvrđenom pojavom smrtonosnog hantavirusa stigle su u Nizozemsku na liječenje, rekao je operater Oceanwide Expeditions. Treći putnik u stabilnom stanju bio je na evakuacijskom letu koji je odgođen, dodao je operater. MV Hondius sada plovi prema španjolskim Kanarskim otocima nakon što je tri dana bio usidren u blizini Zelenortskih Otoka, arhipelaga uz obalu zapadne Afrike. Troje evakuiranih bili su Britanci, Nizozemci i Nijemci. Oceanwide Expeditions rekao je da je 65-godišnji njemački evakuirani bio "usko povezan" s Njemicom koja je umrla na brodu 2. svibnja. Nekoliko medija identificiralo je britanskog evakuiranog kao 56-godišnjeg bivšeg policajca Martina Ansteeja, za kojeg se smatra da je u "stabilnom stanju" u Nizozemskoj. Među evakuiranima je i 41-godišnji nizozemski član posade. Nizozemski mediji su u četvrtak izvijestili da je stjuardesa KLM-a primljena u bolnicu u Amsterdamu sa simptomima hantavirusa. Navodno je stjuardesa došla u kontakt sa 69-godišnjom Nizozemkom nakon što je kratko bila u avionu KLM-a u Južnoj Africi, ali je procijenjeno da je previše bolesna za let. Kasnije je 69-godišnjakinja umrla, a južnoafričke zdravstvene vlasti istražuju njezinu smrt kao sumnju na hantavirus. Tri osobe koje su bile na brodu umrle su otkako je brod isplovio iz Argentine prije mjesec dana. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) također je potvrdila da je muškarac koji se vratio u Švicarsku nakon iskrcavanja s broda bio pozitivan na hantavirus te da se liječi u bolnici u Zürichu. Ukupno 146 ljudi iz 23 različite zemlje ostaje na brodu MV Hondius pod "strogim mjerama opreza", priopćila je tvrtka Oceanwide Expeditions. U svom najnovijem ažuriranju, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) priopćila je da je do sada identificirano osam slučajeva hantavirusa - tri potvrđena i pet sumnjivih - kod ljudi koji su bili na brodu. Južnoafričke zdravstvene vlasti izjavile su da je soj hantavirusa Andes - istaknut u Latinskoj Americi, odakle je krstarenje poteklo - pronađen kod dva potvrđena pacijenta nakon što je testove proveo Nacionalni institut za zarazne bolesti, javlja BBC.