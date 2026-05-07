VELIKI RIZIK

Dramatično upozorenje stručnjaka: 'Mogli bi dosegnuti točku bez povratka'

Foto: Reuters/PIXSELL
Maša Ilotić Šuvalić
07.05.2026.
u 12:05

Dr. Céline Heuzé sa Sveučilišta u Gothenburgu ranije je upozorila da bi nestanak arktičkog leda doveo do "ekstremnijeg vremena tijekom cijele godine"

Arktički morski led dosegao je ovog ožujka najnižu razinu otkad su 1979. godine počela satelitska mjerenja, objavio je japanski Nacionalni institut za polarna istraživanja (NIPR). Godišnji maksimum leda, koji se obično bilježi krajem zime u ožujku, ove je godine iznosio samo 13,76 milijuna kvadratnih kilometara. To je manje nego prošle godine i predstavlja novi negativni rekord. Znanstvenici ističu da su za ovako slab rast leda tijekom zime 2025./2026. bile odgovorne neuobičajeno visoke temperature u dva ključna područja – Moru Okhotsk uz rusku obalu i Baffinskom zaljevu uz Kanadu. Jak vjetar i toplina spriječili su normalno širenje ledenog pokrivača.

Japanski institut u svom priopćenju izrazio je ozbiljnu zabrinutost: "Postoje zabrinutosti da promjene arktičkog morskog leda mogu dosegnuti točku bez povratka zbog napredujućeg globalnog zatopljenja, što bi moglo pokrenuti lančanu reakciju utjecaja na cijeli globalni klimatski sustav".  Stručnjaci upozoravaju da bi Arktik mogao tijekom ljeta ostati potpuno bez leda već za nekoliko godina. Prema klimatskim simulacijama, prvi dan bez leda mogao bi se dogoditi već 2027. godine u najpesimističnijem scenariju, a gotovo sigurno unutar sljedećih devet do 20 godina.

Dr. Céline Heuzé sa Sveučilišta u Gothenburgu ranije je upozorila da bi nestanak arktičkog leda doveo do "ekstremnijeg vremena tijekom cijele godine". Gubitak morskog leda, iako ne podiže izravno razinu mora jer led već pluta, ima dalekosežne posljedice. Tamnija površina oceana upija više sunčeve topline umjesto da je odbija, što dodatno ubrzava zagrijavanje. To utječe na globalne vremenske obrasce, pojačava ekstremne pojave poput valova vrućine, suša i šumskih požara te ozbiljno ugrožava cijeli arktički ekosustav.

Ova vijest dolazi u vrijeme kada znanstvenici diljem svijeta bilježe sve zabrinjavajuće promjene na oba pola i upozoravaju da se klimatske promjene odvijaju brže nego što su mnogi modeli predviđali, piše Daily Mail.

