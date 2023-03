Putinovo 'tajno oružje' za energiju: Čovjek koji je spasio Rusiju od sankcija Zapada

Rusija zbog rata i sankcija mora hitno razviti nova tržišta za svoje naftne i plinske tvrtke, a Vladimir Putim pri tome se sve više oslanja na mlade ruske tehnokrate koji dobro poznaju Zapad jer su tamo i školovani. The Wall Street Journal piše o 37-godišnjem bivšem bankaru banke Morgan Stanley Pavelu Sorokinu, zamjeniku ruskog ministra energetike.

Studirao je financije u Londonu, pregovarao je o poslovima u Africi i na Bliskom istoku, bio je uključen u razvoj OPEC+, partnerstva između ruske naftne industrije i organizacije zemalja izvoznica nafte pod vodstvom Saudijske Arabije. Uz to, Sorokin je prošlog mjeseca odigrao ključnu ulogu u postavljanju fiksnih cijena za izvoz nafte, što će osigurati 8,2 milijarde dolara poreznih prihoda koji će se sliti u državnu blagajnu.

Sorokin je postao "tajno oružje" Rusije u ublažavanju utjecaja sankcija Zapada, rekao je za WSJ Viktor Katona, energetski stručnjak i analitičar. Putin, dugo vremena okružen bivšim špijunima kakav je i on sam bio, i poslovnim prijateljima iz Sankt Peterburga, sve se više okreće mladim stručnjacima koji tečno govore engleski i drže se njegove nacionalističke ideologije. - Sorokin je oličenje nečega što nije postojalo u Sovjetskom Savezu. On je dio nove vrste mladih ljudi koji su imali izbora i odlučili raditi u ruskoj vladi – dodao je Katona. Sorokin je rođen u Moskvi, no odrastao je na Cipru u obitelji ruskih diplomata. Vratio se u Rusiju i zaposlio se u banci Ernst & Youngu, pa u Alfa-Bank, najvećoj ruskoj privatnoj banci. Kasnije je prešao u moskovski ured Morgan Stanleya. Pisalo se da je zvijezda u usponu, a bio je pristaša konzervativnih pogleda na rusku politiku, a jedan je bivši kolega rekao da je bio kritičan prema političkom otvaranju Rusije 90-ih. Želio je ponovno učiniti Rusiju velikom, rekao je drugi kolega. - Cijeli život, kao dijete, živio sam i školovao se u inozemstvu. I uvijek sam znao da se želim vratiti u svoju domovinu - rekao je Sorokin Putinu, prema transkriptu iz Kremlja.

Kako se navodi u njegovoj biografiji, u Morgan Stanleyu radio je tri i pol godine kao potpredsjednik i voditelj ruskog sektora nafte i plina. U razdoblju 2014. i 2015. bio je rangiran kao jedan od najboljih analitičara sektora nafte i plina u Rusiji, a bio je i na čelu "Energetskog istraživačkog centra" Ministarstva energetike. Od ožujka 2018. je zamjenik ministra. Europa je bila glavni potrošač ruskih energenata, no otkako su uvedene sankcije, Kremlj se okrenuo Indiji i Kin, no te je zemlje najčešće kupuju uz velike popuste u odnosu na tržišne cijene, pa su prihodi od nafte i prirodnog plina pali su 46 u siječnju u odnosu na isti mjesec prošle godine, prema podacima ruskog Ministarstva financija.

Zahvaljujući i Sorokinu, Rusija je u siječnju izvezla više od osam milijuna barela nafte, što nije zabilježeno od travnja 2020. Uz ostalo, posjetio je i glavni grad Republike Kongo Brazzaville, gdje se sastao s predsjednikom, a tema su bili energenti, sastao se i izaslanstvom Afganistana s kojim je dogovorena opskrbi Kabula ruskim gorivom. U usponu je i 39-godišnji zamjenik ruskog ministra financija Alexey Sazanov, koji se školovao na Oxfordu i surađivao sa Sorokinom s kojim sad sada igra ključnu ulogu u pronalaženju načina za pokrivanje brzorastućeg ruskog deficita. Tu je i Putinov ekonomski savjetnik Maksim Oreškin.

