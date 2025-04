Trumpovo posljednje upozorenje: Kremlj gazi crvene linije

Ofenzivne operacije ruske vojske pojačale su se duž cijele crte bojišnice, prema objavama ukrajinskih časnika na društvenim mrežama, analizi informacija Glavnog stožera u Kijevu i izjavama vojnika za CNN. Još nije jasno je li ovo početak velike proljetne ofenzive Putinovih snaga, na koju Ukrajina već neko vrijeme upozorava. Međutim, čini se da to sugerira kako ruskog vođu ne brine uzrujavanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji će "za nekoliko tjedana" odlučiti je li Kremlj ozbiljan u vezi s mirom, izjavio je prošlog tjedna državni tajnik Marco Rubio. Već nekoliko mjeseci neke od najžešćih borbi odvijaju se južno od grada Pokrovska – nekadašnjeg ključnog logističkog središta za ukrajinske oružane snage u Doneckoj regiji. Ukrajinska vojska postigla je nekoliko manjih taktičkih uspjeha od početka godine, odbacivši dio ruskog napredovanja prema Pokrovsku, koje ga je dovelo na samo nekoliko kilometara od središta grada. No ukrajinski izviđački časnik s tog područja rekao je za CNN da su u posljednjih 10 dana ruske oružane snage ponovno postale aktivnije te da dovode dodatnu ljudsku snagu i vozila za buduće napade. "Vidimo to na snimkama dronova i čujemo ih kako o tome govore u presretnutim radiokomunikacijama", rekao je časnik, čije ime CNN ne otkriva.

Napredovanje duž crte bojišnice

Pokrovsk je sam po sebi snažno branjen, a vojni resursi koji su se tamo prethodno nalazili uglavnom su premješteni. Stoga bi glavni ruski napor u tom području mogao biti usmjeren prema zapadu, a ne prema sjeveru. Objave ukrajinskih vojnika na društvenim mrežama posljednjih dana opisuju strahove od mogućeg okruženja na jednoj lokaciji i proboja obrambene linije na drugoj. "Crta bojišnice u ovom području ušla je u aktivnu fazu. Rusi neće stati," napisao je jedan Ukrajinac s pozivnim znakom Muchnoi na Telegramu. Cilj napredovanja grad je Novopavlivka, rekao je. "Ući će u Dnipropetrovsku regiju, to je jedan od ključnih zadataka koje je postavilo rusko zapovjedništvo", dodao je.

Ulazak u Dnipropetrovsk bio bi značajan jer bi tada prvi put ruske trupe tamo kročile. Zapravo, to bi bila prva nova ukrajinska regija koja bi djelomično došla pod rusku okupaciju od prvih tjedana invazije punog opsega prije više od tri godine. Ukrajinska kartografska služba DeepState smješta Putinove snage na samo šest kilometara od regije, dok se ljudi koji žive uz granicu već evakuiraju, kažu dužnosnici Dnipropetrovska. Za Putina, a vjerojatno i za američke pregovarače, svaka ruska kontrola nad dijelom Dnipropetrovska mogla bi se smatrati korisnim adutom u budućim pregovorima.

Luhansk je najistočnija ukrajinska regija i ona u kojoj Putinove snage imaju najveću kontrolu. Samo nekoliko džepova ostaje u ukrajinskim rukama. I ovdje su ruske trupe posljednjih tjedana ostvarile stalne dobitke, posebno sjeverno od grada Lymana, željezničkog čvorišta i pozadinske baze za podršku ukrajinskim trupama. "Teško je, moramo raditi na stabilizaciji fronte i metodički izbacivati neprijatelja, inače će se gangrena proširiti" napisao je jedan ukrajinski časnik na Telegramu.

Analiza podataka CNN-a o borbenim angažmanima koje je zabilježio ukrajinski Glavni stožer pokazuje porast ruske aktivnosti u posljednja dva tjedna duž svih dijelova crte bojišnice. Iako CNN ne može potvrditi brojke, i one vjerojatno nisu konačne, podaci pružaju jasne dokaze o uzlaznom pomaku od 23. ožujka nadalje. Prije tog datuma, prosječan broj dnevnih sukoba u ožujku bio je oko 140 (isključujući iznimku 11. ožujka). Od tada, iako su se brojke mijenjale, prosjek je oko 180 sukoba dnevno, što predstavlja povećanje od oko 30%. Podaci uključuju Kursku regiju u Rusiji, gdje Ukrajina sada drži samo nekoliko sela duž granice, nakon sporog, ali uspješnog ruskog potiskivanja kijevskih iznenađujućih dobitaka prošlog ljeta. Napredovanje na terenu također dovodi do ruskog prodora u susjednu ukrajinsku regiju Sumy, stvarajući male sive zone gdje nijedna strana nema potpunu kontrolu.Dodatno komplicira sliku duž sjeverne granice ukrajinski upad u dio ruske regije Belgorod, što je Kijev prvi put potvrdio u ponedjeljak.

Kako se Rusi bore?

Ukrajinski vojnici izvještavaju o raznim ruskim taktikama posljednjih tjedana. Na jugu regije Donjeck, ukrajinski časnik s pozivnim znakom Alex opisao je ruske trupe koje napreduju u kolonama sastavljenim od oklopnih i neoklopnih vozila – oko četiri do pet borbenih vozila pješaštva i tenkova, dok su "ostalo kamioni, automobili i golf vozila." Nije krio svoj skepticizam prema izgledima za veće ruske napretke ako trenutačni manevri otkrivaju stvarni nedostatak oklopa. "Da, imaju puno ljudstva, nekoliko puta više nego mi, ali štogod netko rekao, u ratu u 21. stoljeću nemoguće je graditi napredak na bilo kakvim uspjesima i pokrenuti brzu ofenzivu bez mehaniziranih sredstava za dostavu i podršku pješaštvu", napisao je Alex na Telegramu.

Također, pišući na Telegramu, ukrajinski zapovjednik Stanislav Buniatov rekao je da ruske snage tamo trpe teške gubitke, ali nepokolebljivo nastavljaju. "Jedna jedinica na ovom području gubi deset do 50 Rusa dnevno", rekao je.

Unatoč pesimističnim procjenama, važno je zadržati perspektivu. Količina teritorija koju Rusija osvaja ostaje mala. Primjerice, njihove snage jugozapadno od Pokrovska, koje se približavaju Dnipropetrovskoj regiji, napredovale su samo oko 45 kilometara dalje nego prije godinu dana. Zapravo, britansko Ministarstvo obrane, kao i drugi analitičari, procjenjuje da je stopa ruskog napredovanja u stalnom padu posljednjih šest mjeseci, s oko 730 četvornih kilometara osvojenih u studenom prošle godine na samo 143 prošlog mjeseca. Dio toga možda je posljedica izazova ratovanja zimi, iako je viši američki zapovjednik u Europi, general Christopher Cavoli, u optimističnom svjedočenju Kongresu prošlog tjedna rekao da su kijevske snage "zauzele vrlo jake obrambene položaje" i da su "dobro ukopane". "Vrlo je teško zamisliti da će Ukrajina kolabirati i izgubiti taj sukob", zaključio je Cavoli.

Ipak, analitičar kopnenog ratovanja Nick Reynolds iz Kraljevskog instituta za objedinjene usluge u Londonu upozorava da ne treba misliti da Rusija ne postiže ništa samo zato što nije zauzela mnogo teritorija. Ruski teritorijalni zahtjevi, kaže on, neće se ostvariti vojnim napredovanjem, liniju po liniju drveća, selo po selo. "Cilj je iscrpljivanje, a cilj nije neposredan. Cilj je ubijati ljude, uništavati opremu, crpiti resurse, bankrotirati ukrajinsku državu i slomiti njezinu volju za borbom", kazao je.

Čak i slabe ruske ofenzive, kaže on, zahtijevaju neku obranu od strane Ukrajine, što zauzvrat omogućuje bolje mapiranje ukrajinskih obrambenih položaja, pružajući mete za napade artiljerijom ili kliznim bombama. Čak i u najboljem scenariju, pojačani napori Europe da ponovno naoruža Ukrajinu, usred sumnji u američku vojnu potporu, vjerojatno će trebati nekoliko godina da se ostvare. Iako je ukrajinska obrambena industrija ostvarila velike korake, analitičari kažu da ona ostaje ekonomski ovisnija o svojim saveznicima nego ruska. Pod pritiskom Washingtona, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ostaje javno predan okončanju rata, sve dok je mirovni sporazum pravedan i siguran te ne dopušta Rusiji da kasnije nastavi borbu.

Sa svoje strane, Kremlj kaže da i on želi mir, ali samo ako se riješe "temeljni uzroci" sukoba, što u biti znači da se Ukrajina mora nedvosmisleno vratiti u moskovsku sferu utjecaja. No Putinova najava prošlog tjedna o najvećem krugu novačenja u više od 10 godina i njegova izražena ambicija da izgradi vojsku s 1,5 milijuna aktivnih vojnika, zajedno s zračnim napadom koji ne pokazuje znakove usporavanja, više ukazuju na kampanju iscrpljivanja nego na bilo kakvu namjeru zaustavljanja. Za borce na prvim linijama, čak i visoke časnike, mirovni pregovori malo znače. "Vjerujte mi, iz mog iskustva, kada sjedite tamo na prvoj liniji, ne razmišljate o njima. Postoji zapovijed koju treba slijediti i želja za preživljavanjem", rekao je jedan vojnik za CNN.