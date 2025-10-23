Medvedev žestoko reagirao na Trumpov potez: 'Donesene odluke su čin rata protiv Rusije'

*SAD uveo sankcije protiv ruskih naftnih kompanija Rosneft i Lukoil

*EU novim paketom sankcija zabranjuje uvoz ruskog ukapljenog plina

*Medvedev: Trump je na 'ratnoj stazi' s Moskvom

11:22 - Europska unija pozdravlja sankcije američkog predsjednika Donalda Trumpa ruskom energetskom sektoru, rekla je u četvrtak šefica europske diplomacije Kaja Kallas. "Mi...smo jako sretni zbog signala koje dobivamo iz Amerike glede sankcija Rusiji. Mislim da je važno, (to je) znak snage da smo ovdje usklađeni“, rekla je šefica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas uoči samita čelnika EU-a.

11:15 - Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je u četvrtak da odluke Trumpove administracije o otkazivanju samita u Budimpešti i uvođenju sankcija ruskim naftnim tvrtkama pokazuju da je Washington "na ratnoj stazi" s Moskvom.

"SAD je naš neprijatelj, a njihov brbljivi 'mirotvorac' sada je u potpunosti krenuo na ratnu stazu s Rusijom", napisao je Medvedev na Telegramu, misleći na američkog predsjednika Donalda Trumpa. "Donesene odluke su čin rata protiv Rusije. A sada se Trump u potpunosti svrstao uz ludu Europu", dodao je Medvedev, koji je zamjenik čelnika ruskog Vijeća sigurnosti.

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je prvi put u svojem drugom mandatu uveo sankcije Rusiji, a odnose na naftne kompanije Lukoil i Rosneft dok raste Trumpovo nezadovoljstvo ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom zbog rata u Ukrajini. Američko ministarstvo financija, koje je izdalo sankcije, reklo je da je spremno poduzeti daljnje korake te je pozvalo Moskvu da odmah pristane na primirje u ruskom ratu u Ukrajini, koji je počeo u veljači 2022.

"S obzirom na odbijanje predsjednika Putina da okonča ovaj besmislen rat, ministarstvo određuje sankcije za dvije najveće ruske naftne kompanije koje financiraju ratni stroj Kremlja", rekao je u priopćenju ministar financija Scott Bessent. "Potičemo naše saveznike da nam se pridruže i da se pridržavaju ovih sankcija", dodao je. Sankcije znače velik zaokret u Trumpovoj politici, koji Rusiji nije uvodio sankcije zbog rata, već je bio usredotočen na trgovinske mjere.

11:00 - Članice Europske unije u četvrtak su službeno odobrile 19. paket sankcija Rusiji zbog njezinog rata protiv Ukrajine, a uključuje zabranu uvoza ruskog ukapljenog prirodnog plina. Blok 27 država članica već je odobrio paket u srijedu navečer nakon što je Slovačka odustala od svoje blokade. "Riječ je o značajnom paketu koji cilja na glavne ruske prihodovne tokove kroz nove energetske, financijske i trgovinske mjere“, priopćilo je dansko predsjedništvo EU-a.

Zabrana LNG-a stupit će na snagu u dvije faze: kratkoročni ugovori bit će okončani nakon šest mjeseci, a dugoročni od 1. siječnja 2027. Potpuna zabrana stupit će na snagu godinu dana ranije od plana Komisije za okončanje ovisnosti bloka o ruskim fosilnim gorivima. Među mjerama je i novi mehanizam za ograničavanje kretanja ruskih diplomata unutar EU-a, dodaje se u priopćenju.

"Cilja ruske banke, kripto mjenjačnice, subjekte u Indiji i Kini, među ostalim“, objavila je šefica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas na X-u. "EU ograničava kretanje ruskih diplomata kako bi se suprotstavila pokušajima destabilizacije. Putinu je sve teže financirati ovaj rat", dodala je Kallas. Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen rekao je da je zabrana uvoza ukapljenog prirodnog plina (LNG) važan korak prema potpunom ukidanju ruske energije u Europskoj uniji.