Putin dodijelio rusko državljanstvo Hrvatici: 'Mnogi osuđuju moj izbor, ali vojnici su mi zahvalni'

Na listi 44 strana državljanina kojima je Putin ukazom dodijelio rusko državljanstvo našla se i 44-godišnja Hrvatica Mirela Jakupanec. Ruski izvori navode da ova medicinska sestra živi u ukrajinskom gradu Donjecku, koji se nalazi pod ruskom okupacijom, te da ondje liječi ruske vojnike koji pristižu s ukrajinskih bojišta. No, kako će se ispostaviti, to nije njezina jedina uloga. Ubrzo nakon prelaska "na drugu stranu" privukla je pažnju tamošnjih medija koji su "hrvatsku zdravstvenu radnicu koja je smogla hrabrosti ići protiv mainstream ideologije" upregli u propagandnu mašineriju Kremlja.

Kako je završila u Donbasu

U intervjuu za informativnu agenciju Sputnik sa sjedištem u Moskvi, u studenom 2022. godine, otkrila je kako je i zašto završila u okupiranoj ukrajinskoj regiji Donbas. Ondje je stigla 20. travnja iste godine, nepuna dva mjeseca nakon početka ruske agresije na Ukrajinu. – Avionsku kartu sam kupila pet dana uoči odlaska. Let je bio 13. travnja. iz Zagreba, preko Istanbula do Groznog. U to vrijeme, nije svatko mogao otići u Donbas. Međutim, ja sam dobila jamstvo. Od prvog dana pomažem vojnicima. Zbog njih sam i došla – pojasnila je Mirela Jakupanec.

VIDEO Mirela iz Koprivnice od Putina dobila rusko državljanstvo

Odluku o napuštanju Hrvatske, kako bi "tijekom specijalne vojne operacije nesebično pomagala i liječila ranjene ruske vojnike i civile", donijela je nakon što je na internetu vidjela "nehumane postupke ekstremističke organizacije "Azov" prema ruskim vojnicima i civilnom stanovništvu Donjecke i Luganske Narodne Republike".

– Na jednom portalu izašla je snimka na kojoj Azov muči ruskog vojnika. Pribijali su ga na križ i onda živog spaljivali… Vidjela sam i sebi rekla, to je to, kraj. Kap je prekrila čašu, da tako kažem. I rekla sam mojoj mami, "Odlazim pomoći". Mnogi ljudi ne vjeruju da nacizam u Ukrajini zaista postoji. Skoro cijeli svijet vjeruje ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom i američkoj propagandi – ispričala je Mirela Jakupanec.

– Više tisuća vojnika prošlo je kroz moje ruke. Svojim očima sam vidjela muku, patnju i rane ne samo vojnika, nego i civila. One koje su Azovci mučili, bili su u teškom stanju. Civilima su urezivali nacističke znakove, dok su vojnicima rezali trbuh, vadili utrobu, lomili rebra... Neke od njih smo uspjeli spasiti. Rane su zatvarane kirurškim putem. Ipak, nažalost, mnogi nisu preživjeli – konstatirala je medicinska sestra iz Hrvatske. Osim civila koji su prolazili kroz "torturu nacističke organizacije 'Azov' samo zbog toga što pričaju na ruskom jeziku, Mirela je imala priliku liječiti i evakuirane stanovnike Mariupolja.

– Ranjeni civili iz Mariupolja bili su najčešće žrtve snajperista koji su ih gađali u donje i gornje ekstremitete nanoseći im teške tjelesne povrede – tvrdi Mirela Jakupanec koja se, kako kaže, tijekom granatiranja često nalazila nedaleko od mjesta udara. Međutim, nikada se nije bojala za svoj život. Bolnica joj je postala drugi dom. Mirela živi u sobi sličnoj ćeliji. Za nju je to osobna spavaća soba, ured i skladište lijekova. Ovdje je Mirela prošla "vatreno krštenje".

– Često sam bila u Donjecku tijekom napada. Nalazila sam se u kritičnim situacijama, ali uspjela se izvući. Ja se ne bojim za svoj život. Vjerujem da me čuva Bog. Brinem se za živote ranjenika. Meni nije teško raditi 24 sata. Tijekom šest mjeseci mog boravka ovdje navikla sam se na taj tempo. Za mene je najveća nagrada kada ranjenici ozdrave. To mi daje snagu i vjetar u leđa – ispričala je Mirela Jakupanec. Zbog njezine nesebične pomoći, truda i rada, kako navodi agencija Sputnik, ruski vojnici je jako poštuju i cijene. – Vojnici su mi zahvalni. To što pišu razni portali da su ruski vojnici zvijeri, to su sve laži. Za mene su ruski vojnici heroji. Smatram da će Rusija dobiti ovaj rat i pobijediti nacizam na ovom teritoriju – istaknula je Jakupanec.

"Tijekom trajanja specijalne vojne operacije", piše ruski Sputnik, "Mirela je donijela veliku životnu odluku zbog koje je mnogi nisu podržali. Međutim, nju to nije obeshrabrilo. Ova plemenita medicinska sestra odlučila je da sluša svoje srce i uputila se u Donbas u pomoć ranjenim ruskim vojnicima i civilima". – Mnogi osuđuju moj izbor, ali mene to neće obeshrabriti. Ja ću nastaviti liječiti vojnike i civilno stanovništvo. Bit ću uz njih do kraja – zaključila je Mirela Jakupanec za Sputnik.

Strah od progona

Moldovski portal ZDG, koji analizira svakog od 44 stranca s Putinova potpisanog dekreta o dodjeli ruskog državljanstva, navodi kako je Mirela Jakupanec u jesen 2022. potpisala ugovor s ruskim Ministarstvom obrane, te da je Jakupanec izvijestila javnost da je protiv nje u Hrvatskoj pokrenut kazneni postupak jer ju se smatra plaćenikom i da joj zbog toga prijeti do sedam godina zatvora. U strahu od progona, podnijela je zahtjev za dodjelu ruskog državljanstva. U jednom je u pravu Mirela Jakupanec, kada kaže da mnogi osuđuju njezin izbor.

Mirelina rodna Koprivnica je u šoku. Njezina majka, kuharica u mirovini, koja živi u središtu Koprivnice s bolesnim sinom, strahuje za život svoje kćeri. Njezin otac Miroslav Jakupanec umro je prije više godina, i to kao socijalni slučaj, a dopisnicima "Večernjeg lista" iz Koprivnice ostao je u sjećanju po tome što je potkraj 90-ih često u redakciji predavao male oglase u kojima je reklamirao agenciju "Kondor" za posredovanje kod odlazaka u inozemstvo. Mirela Jakupanec svojedobno je radila kao njegovateljica starih i nemoćnih u domovima za starije osobe. Danas je kotačić u zahuktalom ratnom stroju Vladimira Putina.