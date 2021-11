Puljak otkrio surađuje li u tišini s HDZ-om i želi li nove izbore u Splitu: 'Spreman sam'

S plitskom gradonačelniku Ivici Puljku nije lako. Nema većinu u Gradskom vijeću, već se događalo da mu točke ne prolaze, a u petak nije usvojen ni dnevni red pa sjednica uopće nije održana.

Priželjkujete li nove izbore s obzirom na situaciju u Gradskom vijeću?

Nama je jedina želja dobro upravljanje Gradom na korist svih naših građana. Za to su nam bili dovoljni prošli izbori, ali politički potezi drugih političkih opcija mogu nas dovesti do toga da je izlaz iz neučinkovitog rada Gradskog vijeća u izborima. Ako do toga dođe, mi ćemo na to biti spremni. Uostalom predložili smo gradskim vijećnicima da u tom slučaju ubrzaju proces i izvrše samoraspuštanje koje je sasvim u duhu zakona, ali su ga neke, inače hrabre stranke odmah proglasile nezakonitim u strahu od testa birača.

Nadate li se da ćete osvojiti više od dosadašnjih 7 vijećnika?

Ako ne bude drugog izlaza iz pat-pozicije u Gradskom vijeću, onda su izbori pravo birača da presijeku takvo stanje. Nije važno čemu se mi nadamo, no nagrade li birači naš odlučan smjer upravljanja, uklanjanja povlastica i glasaju za vraćanje protuzakonito korištene gradske imovine natrag u gradske ruke, onda će rezultat za nas biti i bolji nego na redovnim izborima.

Zašto očekujete bolji rezultat?

Zato što naši građani vide da smo mi zaista pokrenuli procese za koje se mislilo da su samo predizborni folklor te da su u Hrvatskoj politici neizvedivi. Mi zaista uvodimo red i zakonitost. Upravljamo odlučno, ali istodobno odgovorno, jer ne mičemo nikoga zbog bilo kakve iskaznice, pa ni stranačke, nego zbog lošeg vođenja poslova i na ta mjesta biramo najbolje kandidate s natječaja, a ne iz naših stranačkih rezervoara. Novoizabrani direktori gradskih tvrtki i javno su izrazili pozitivno iznenađenje što smo ih izabrali, iako ih ne poznajemo i nemaju neku poželjnu stranačku iskaznicu, kao što je to dosad bio običaj.

Koji je vaš komentar na to što na prošloj sjednici nije usvojen dnevni red i nije održana sjednica Gradskog vijeća?

Pravi razlog zašto je prekinuta sjednica Gradskog vijeća jest želja koalicije HDZ-a, SDP-a i Keruma da se ne donese odluka o reorganizaciji gradske uprave, kojom bi ona postala najmanja, najefikasnija i najmodernija uprava u Hrvatskoj. Ova koalicija starih politika želi zadržati sadašnje stanje, a nas su ljudi izabrali radi promjena. Mi smo već donijeli puno promjena, a reorganizacija gradske uprave će se dogoditi, bilo to pravo ili ne onima koji su do sada upropaštavali grad. Nas ništa neće pokolebati u namjeri da Split postane najbolji grad u Hrvatskoj i šire.

Foto: Milan Šabić/Pixsell I prije nego što ste izbacili SDP i ostali bez većine, vaša tzv. programska koalicija bila je poprilično labava. Kako je voditi Grad u uvjetima kada ni za jedan prijedlog niste sigurni da će proći?

Teško. Ali nismo ni računali na to da će biti lako. Uz svakodnevno zadovoljstvo što možemo odgovorno služiti našim građanima.

Kako primate kritike koji dolaze iz partnerskih stranaka, prije iz SDP-a, a još uvijek i Mosta?

Kad su konstruktivne, primamo ih bez problema, ali veći je problem kad netko na pripremnim sastancima šuti ili na njih ne dolazi, a onda u javnosti gradi dojam da ih mi ne uvažavamo, samo zato što ne uzimamo u obzir 100% sve što predlažu.

SDP vam je nedavno poručio “Ne vjeruj HDZ-ovcu ni kad darove nosi” nakon što je Mato Zeljko, član HDZ-a kojeg ste imenovali u NO Prometa, kritizirao vaš prijedlog proračuna.

Ne ostavljamo niti postavljamo HDZ-ove kadrove ili možda još neke SDP-ove iz Baldasarove ere, nego dajemo šanse osobama s imenom i prezimenom, bez obzira na iskaznicu. A tu šansu netko kod nas može izgubiti tek pokaže li se da radi štetno za Grad, čak nije presudno slaže li se sa mnom ili nekim drugim u našem timu.

Postoji li suradnja između vas i HDZ-a?

Je li ovo stvarno pitanje ili “skrivena kamera”?

Kako očekujete da će proračun biti prihvaćen bez SDP-a, Keruma i HDZ-a?

Proračun za sljedeću godinu odraz je sadašnje situacije. To je zapravo prva naša godina upravljanja, pa proračun sadrži i obveze saniranja dugova koje nam je ostavila bivša vlast, kao i kretanje u novom smjeru u realnim koracima. Ako vijećnici iz oporbe i nekih partnerskih opcija žele izbore, onda iz političkih razloga i zbog svojih političkih razloga mogu odbaciti proračun da bi osigurali izbore i pokušali promijeniti političke odnose u Gradu.

Na čije glasove računate?

U procesu donošenja proračuna nećemo se ponašati tako da novcem građana kupujemo podršku u Gradskom vijeću prihvaćajući stvari koje ne možemo financirati, a sve samo da bismo dobili nečije ruke. Možemo prihvatiti sugestije koje su realne i izvedive u sljedećoj godini, a ono što nije moguće neće biti predmet trgovine za glasove.

Foto: Milan Šabić/Pixsell Vlada RH dodijelila je Gradu Splitu koncesiju za Žnjan. Kojim ga sredstvima mislite urediti?

Žnjan ćemo urediti kako je predviđeno planom na temelju kojeg je dobivena koncesija. Dignut ćemo kredit, što mislimo da je u redu za jednu takvu investiciju koju će koristiti svi građani Splita, ali i naši gosti.

Kako Grad Split stoji financijski?

Financijsko stanje grada nije ni katastrofalno, ali nije ni odlično. Vratit ćemo dugove koje smo naslijedili i konsolidirati stanje financija kako bi se grad mogao razvijati.

Nekidan ste obišli COVID odjel u KBC-u Split, dali podršku liječnicima i pozvali Vladu i Stožer na konsenzus i uključivanje i drugih političkih opcija. Je li bilo reakcije?

Mislim da su svi nacionalni mediji toga dana naglasak stavili na stanje u bolnicama i herojsku požrtvovnost naših liječnika, medicinskih sestara i drugog zdravstvenog osoblja, što je barem mali poticaj građanima da se cijepe. A što se tiče uključivanja drugih političkih opcija u neke procese na nacionalnoj razini, to ovisi o onome što želi ili ne želi vladajuća većina i izvršna vlast. Naša poruka ide u smjeru šireg konsenzusa, da se maksimalno anuliraju antagonizmi koji rastu u društvu i samim time štete zdravstvenoj slici. Na Vladi je da ona razmisli želi li ili ne želi otvoriti prostore pozitivne participacije u nekim procesima i oporbenim opcijama. Naše je mišljenje da bi to bilo korisno za naše društvo, neovisno o tome što se nećemo nakon toga jedni s drugima politički slagati u svim ostalim temama.

Kako se po vama Vlada i Stožer nose s krizom?

Kao prvo, ja im ne zavidim, niti im želim bacati klipove pod noge, jer ovo nije hrvatsko nego svjetsko pitanje broj jedan već drugu godinu. Virus postoji, pandemija postoji, najbolja cjepiva koja su se mogla pripremiti u vrlo kratko vrijeme postoje. U javnosti očito ne postoji onakvo povjerenje kakvo građani inače imaju u zdravstveni sustav. U tom smislu politički dio Stožera kao i politiziranje u nekim potezima koje je on vukao od prvog dana nije bilo dobro. No bez obzira na to, radi svladavanja pandemije i dobrobiti hrvatskog društva svejedno pozivamo građane na poštivanje mjera koje se donose i cijepljenje kao najsigurniji put za izlazak iz pandemije.

Odnedavno ste predsjednik Centra. Nikoga ne bi iznenadilo kada biste na parlamentarne izbore izašli zajedno s Možemo! Jeste li već razgovarali o tome?

Ne. To je u trenutačno tako daleko pa je i nama i bilo kome tko bi nam mogao biti partner beskorisno o tome razgovarati. Nove političke opcije napokon imaju nekoliko godina političkog mira, a za to vrijeme mogu pokazati što znaju i mogu u situacijama u kojima su preuzele vlast, a to ovaj put nisu male općine, bez uvrede ikome, to su dva najveća grada u Hrvatskoj. Osim toga, i mi i oni tek trebamo razviti svoje stranke na razini Hrvatske da bismo mogli govoriti o terenskoj bazi za parlamentarnu razinu. To je sad moj zadatak kao predsjednika Centra – promovirati naš način rada u javnosti s jedne strane, a potaknuti razvoj stranačke mreže po cijeloj Hrvatskoj s druge. Tek nakon toga slijedi plan za izbore i promatranje tko nam je gdje na političkom spektru kompatibilan za predizbornu, a tko za postizbornu suradnju. S kolegom Tomaševićem, ali i s nizom drugih nezavisnih gradonačelnika, čujem se i uvažavamo se kao kolege gradonačelnici, ali zaista nismo imali potrebu dizati to na razinu razgovora o nečem što je na političkom rasporedu za tri godine. Naravno, osim ako Vlada ne padne, u što malo tko u Hrvatskoj danas vjeruje.