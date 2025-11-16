Pucnjava na granici: Maskirani Albanci zapucali na srpsku vojsku i pobjegli u džipovima

Grupa Albanaca danas je otvorila vatru na pripadnike Vojske Srbije. Prema informacijama koje prenosi Blic, ispaljeno je oko 15 hitaca, nakon čega je skupina pobjegla prema teritoriju Kosova. Incident se dogodio oko 15 sati u blizini baze Vojske Srbije "Debela glava", na području sela Zarbince u općini Bujanovac. Maskirana i naoružana skupina u podnožju brda Šop navodno je pucala u smjeru vojnika, pri čemu je metak pogodio psa koji se nalazio nedaleko od vojne patrole. Napadači su, kako se navodi, bili u koloni od šest džipova i nakon pucnjave uputili su se prema Kosovu.
3
Užas u Gradu na Neretvi
Mostar zavijen u crno. Nogometni sudac ubio ženu, nedavno prijavio pištolj, tvrdio da mu prijete...
TRADICIONALNI KONCERT
FOTO Pogledajte ludu atmosferu u Frankfurtu na nastupu naših najvećih zvijezda, jedan trenutak je bio jako emotivan
U ČEMU JE TAJNA?
Finci su već godinama najsretnija nacija na svijetu: Ovo je 9 navika koje trebamo kopirati od njih
Dinamični, sanjivi, sumorni
Otkrijte radove umjetnika koji svoje strahove pretvara u očaravajuće slike
Savjeti nutricionista