U OPĆINI BUJANOVAC

Pucnjava na granici: Maskirani Albanci zapucali na srpsku vojsku i pobjegli u džipovima

Batrovci: Srpska vojska kontrolira sve granične prijelaze
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
16.11.2025.
u 21:26

Nakon napada skupina se uputila prema Kosovu

Grupa Albanaca danas je otvorila vatru na pripadnike Vojske Srbije. Prema informacijama koje prenosi Blic, ispaljeno je oko 15 hitaca, nakon čega je skupina pobjegla prema teritoriju Kosova. Incident se dogodio oko 15 sati u blizini baze Vojske Srbije "Debela glava", na području sela Zarbince u općini Bujanovac. Maskirana i naoružana skupina u podnožju brda Šop navodno je pucala u smjeru vojnika, pri čemu je metak pogodio psa koji se nalazio nedaleko od vojne patrole. Napadači su, kako se navodi, bili u koloni od šest džipova i nakon pucnjave uputili su se prema Kosovu.
Ključne riječi
Albanija vojska Srbija

