Prvi znakovi pobune ured Kremlja? 'Putinovi suradnici žive u strahu, nitko ne razumije što se događa'

Ruski predsjednik Vladimir Putin prije gotovo osam mjeseci odlučio se započeti agresivan rat prema Ukrajini koji odbija prekinuti, unatoč činjenici da očito gubi, a sada su se pojavile informacije kako su krenuli prvi znakovi pobune usred Kremlja. Razgovore s izvorima bliskim raznim dijelovima ruske vlade vodio je specijalni dopisnik Meduze (ruskog neovisnog istraživačkog medija) Andrej Percev te otkrio kako na Putina sada gledaju njemu ''bliski ljudi''.

- Ljudi oko njega nasmrt su preplašeni. Ali to je strah bez poštovanja. Oni nemaju poštovanja prema Putinu već dvije-tri godine- rekao je izvor blizak ruskoj vladi što su potvrdila još dva te tako dali novi pogled o trenutnom raspoloženju u Moskvi, javlja taj portal.

Odnosi između ruske elite i Putina pogoršali su se 2018. godine kada je donio odluku da podigne dobnu granicu za odlazak u mirovinu. Kabinet ministara ažuriran je 2020. godine, kada je Mihail Mišustin zamijenio Dmitrija Medvedeva na mjestu premijera, ali mnogi državni službenici na srednjoj razini obnašali su svoje dužnosti davno prije toga, a mnogi se još sjećaju kako je Putin krivnju za mirovinsku reformu prebacio na svoje ministre koje je optužio i da su krivi za pad rejtinga vlade.

Kako piše Meduza, situacija je u posljednje vrijeme sve gora, a Putin je postupno prestao upozoravati članove vlade na svoje planove. Iako su mu ministri na neki način bili kao Google- izgovarao bi im scenarije za koje je smatrao da su vjerojatni i pitao: “Što ako to učinimo? Kakve će biti posljedice? A što ako to učinimo na ovaj način? Što onda?’ Ali to je zaustavljeno”, rekao je izvor blizak vladi za Meduzu pa otkrio kako je udaljavanje od ministara krenulo početkom pandemije budući da je Putin opsjednut svojim zdravljem. Tada je ograničio donošenje odluka na kratke razgovore.

Također, kažu da se ministri ne usuđuju odustati ni od najneočekivanijih Putinovih odluka, jer se boje posljedica.

-Kada je bivši ministar ekonomskog razvoja Aleksej Uljukajev uhićen, svi su shvatili poruku- rekao je jedan izvor. Drugi izvor pak je naglasio da je strah u kombinaciji s s Putinovom averzijom da sluša o problemima od svojih podređenih, naveo dužnosnike da počnu značajno uljepšavati činjenice u svojim izvješćima, a jako je malo ljudi (ako itko) tko je bio spreman reći o stvarnim posljedicama zapadnih sankcija ili ruskog gospodarstva.

-Svakih 48 sati postoji novi požar, nitko zapravo ne razumije što se događa. Ljudi koji su odgovorni za stvarnu provedbu odluka ne čuju za njih do posljednjeg trenutka- dodao je izvor.

Meduza je još ranije objavila kako mnogi visoki ruski dužnosnici do posljednjeg trenutka nisu znali ništa o Putinovim planovima za invaziju. Putin je 24. veljače izgubio interes za ''miroljubive poslove'', a njegov krug bliskih ljudi sada je još manji.

Gospodarstvenici i mnogi članovi vlade nezadovoljni su što je predsjednik započeo ovaj rat ne razmišljajući o razmjerima sankcija, a život pod sankcijama gotovo je nemoguć.

Također, nove poteškoće u političkom bloku Putinove administracije dovela je djelomična mobilizacija te je dužnosnicima Kremlja jasno je da je prisilno regrutiranje 300.000 Rusa za rat imalo neposredan negativan učinak na predsjednikov rejting. Prema riječima stratega, prije predsjednikove objave mobilizacije ruske vlasti nisu uočile značajniju razinu nezadovoljstva u regijama.

