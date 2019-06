Zbog nižih cijena iz Dubrovnika i Dalmacije sve više i na svadbe idu u – BiH

Iako u Neumu, pogotovo u hotelima, ima priličan broj i stranih gostiju, ipak su turistički radnici u ovom gradu svjesni da tijekom sezone dominiraju domaći gosti. Cijene smještaja, ali i hrane i pića, ostale su, uglavnom, na prošlogodišnjem nivou. Kada se uzmu u obzir dosta visoke cijene na Makarskoj rivijeri, za mnoge građane BiH Neum je najjeftinija opcija, piše Dnevni Avaz.

Tako apartman za četveročlanu obitelj u Neumu u trajanju od sedam dana s uključenim doručkom stoji oko 800 KM (oko 3000 kuna) Također, noćenje u privatnom smještaju i ove godine može se naći po cijeni od 20 KM (oko 75 kuna), a u pojedinim hotelima na bazi polupansiona moguće je odsjesti i za 64,50 KM (242 kune).

– Turistički radnici veoma su zadovoljni. Sve ide u tom smjeru da će ovogodišnja sezona biti, ako ne bolja od prošlogodišnje, onda sigurno na istoj razini – rekao je Andrija Krešić, direktor Turističke zajednice (TZ) Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK).

Cijene hrane i pića u Neumu iste su kao u ostatku BiH ili neznatno više. Tako kava,uglavnom stoji dvije KM, dok je u nekim hotelima dvostruko skuplja. Cijene sokova i piva kreću se od 2,5 do pet KM, a ručati se može i za 10 KM (oko 38 kuna), koliko u pojedinim objektima stoji pizza, kao i za sedam KM (oko 26 kuna), koliko su, na primjer, ćevapi. Unajmljivanje ležaljki i suncobrana kreće se između šest i sedam KM (od 23 do 26 kuna), a parkiranje po satu od 1,5 KM do dvije KM (od 7 do 8 kuna).

Slobodna Dalmacija provjerila je cijene smještaja na portalu Booking.com te u lokalnim ugostiteljskim objektima na području Makarske. U Neumu se može naći apartman za četiri osobe koji će za sedam dana stajati 3000 kuna, dok je u Makarskoj jedan od jeftinijih dvosobnih apartmana za četiri osobe 5500 kuna, a ima i onih za koje treba izdvojiti i do 10.000 kuna.

Ipak, ima i dosta jeftinijeg smještaja, ali je udaljeniji od mora i ne odiše nikakvim luksuzom. Međutim, nema šanse da se u Makarskoj može naći bilo kakav smještaj za 75 kuna po noći, a takav se može naći u Neumu.

Također, ako se u Neumu kava može popiti za 7,5 kuna, to nećete doživjeti u Makarskoj. I pizza je u Makarskoj dvostruko skuplja nego u Neumu – za veliku će te izdvojiti oko 50 kuna.

Jeftina vjenčanja

Osim za odmor, brojni građani iz Dalmacije odlaze u Neum izreći sudbonosno da. – Odavno već kod nas dolaze ljudi iz Dubrovnika i okolice zbog svadbi! To je normalno, jer dobiju dvostruko više, a plate upola manje! U Dubrovniku se prije svadbe moraš najesti – u polušali je kazao Davor Krešić iz prodaje "Sunca", koje može primiti do četiristo ljudi, no potražnja je najčešće do nekih dvjesto sjedećih mjesta za proslave vjenčanja, piše Slobodna Dalmacija.

Dakle, bogati ''menu'' koji su na uvid dali Slaven Konjevod i Boško Mustapić iz Odjela prodaje drugog visokokategornika, spomenutog hotela "Grand hotel Neum", otprilike ilustrira i situaciju u "Suncu". Riječ je o nevjerojatnih 196 kuna po osobi (ako je više od 350 ljudi), odnosno 250 kuna po "sjedalici" za manje fešte, to jest do 150 osoba u "Grand Neumu".

Za taj novac jede se klasičan jelovnik: pršut, sir, francuska salata, uštipci, teleća ragu-juha, teleći rižoto, dalmatinska pašticada i kroketi te pečena janjetina i teletina uz krumpir i miješanu salatu. U cijenu ulaze čak i slastice koje se zovu "omlet iznenađenja i mladenačka torta" te kava i na kraju vinski gulaš! Uz manje intervencije u cijeni može se dobiti još raskošniji jelovnik koji uključuje i salatu od hobotnice, voće i drugo, ali najvažnija stavka za uštedu jest – piće.

Naime, u najboljim hotelima na bosanskohercegovačkoj rivijeri može se konzumirati neograničena količina flaširanih vina, sokova, piva, rakija, likera i prosječnog viskija za dodatak od petnaest konvertibilnih maraka po osobi, odnosno – šezdeset kuna! Da, dobro ste pročitali: neograničeno i to gotovo cijeli spektar pića za 60 kuna...

Osim što su znatno skuplji, mnogi bolji hoteli u Dubrovniku svadbe zbog mira gostiju više i ne organiziraju. Praksu pirovanja ukinuli su od ove godine u luksuznom "Excelsioru", a otprije dvije godine i u hotelu "Kompas". U hotelu "Palace" upriličuju se samo manje svadbe (do sto uzvanika), i to u vrtu, do 23 sata. U hotelu "Croatia" u Cavtatu cijena je od 420 kuna naviše, a piće se plaća posebno i ne može se donijeti izvana.

Kristina Filippi iz prodaje hotela "Lapad" kazala je da je u tom luksuznom objektu moguće donijeti svoje vino (ustupak isključivo za domaće goste), a cijena jelovnika jest od 310 do 500 kuna u prosjeku, po osobi dakako.

Video: Veće cijene cestarine od 15. lipnja