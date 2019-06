Vlasnik restorana na udaru gostiju: 'I meni je preskup Ferrari pa ne ulazim u dućan'

Vlasnici restorana Val iz Mimica pokraj Omiša našli su se u središtu pozornosti zbog odgovora na negativni osvrt koji su dobili preko Googlea.

Jedna žena im je, naime, napisala kako imaju lošu hranu i uslugu te da su lignje žilave, pizza osrednja i loša riblja juha, piše index.hr.

– Kada sam vidjela na ovoj stranici odgovore vlasnika na kritike drugih gostiju, žalim što sam uopće ušla u restoran. Daleko je to od domaćina. U svakom slučaju, ne preporučujem restoran zbog loše hrane prioritetno, pa sve drugo – napisala im je gošća restorana.

U odgovoru vlasnika pisalo je kako ''nije trebala ni ulaziti'' te da ''uvijek Bosanci pišu nešto loše''. Pisalo je i kako su u restoran došli mokri s plaže te da su skakali i galamili, a bilo je i uvreda na nacionalnoj osnovi. Međutim, nakon objave teksta, odgovor je obrisan.

Međutim, slični odgovori koji se mogu pronaći na Googleu, napisani su i prije.

– Vlasnik objekta iznimno je neodgojena osoba sklona vikanju i galamljenju na goste. Ne libi se ni od fizičkih prijetnji ni spominjanja "muslimanske majke". U svakom gostu očito vidi prijetnju u vidu muslimana. Neka mu je sa srećom s takvim stavovima o životu! – napisao mu je prije dvije godine jedan gost restorana koji mu je dao jednu zvjezdicu.

Foto: Google

"Lažove. Prvo i najvažnije, nisi ti nikakav gost nego si sa svojom ženom došetao cestom s kesom praznih limenki od pive koje je ona bacala u moju kantu za smeće. Normalnim glasom i kulturno sam vas upozorio da je to privatan kontejner u koji ne možete bacati smeće. Na to si, nekulturna bosančino, odgovorio citiram 'ali smeće ima ime i prezime.' Opet sam ti bez uvrede rekao da ima i da je moje i da ti ne dam bacati smeće i da pitaš onog tko ti je iznajmio apartman di da bacaš smeće. Na to si mi seljačino rekao da sam istrošeni kurton. Što si očekivao? Imaš sreće što sam bio dobre volje pa te nisam dobro našamara i lansira u bosansku pripizdinu iz koje si tako nekulturan i bezobrazan ispao. Što ne dođeš pa kažeš u lice a ne pišeš laži po internetu pičketino jedna bosanska nekulturna", odgovorio mu je vlasnik.

Komentirao je sve negativne recenzije, a kada mu je jedan od gostiju napisao kako je pizza skupa, on mu je odgovorio:

"I meni je preskup Ferrari pa ne ulazim u dućan. Imaš jelovnik s cijenama, što si ulazio u restoran koji ti je skup?"

Nakon što je priča dospjela u javnost, restoran se oglasio na svom Facebook-profilu, a konobari koji su nam se javili na telefon kazali su kako vlasnici ne žele ništa komentirati te da je ''sve izvučeno iz konteksta''. Jedina istina je, ističu, ono što su službeno objavili na stranici na Facebooku, a tu objavu prenosimo u cijelosti:

"Dragi prijatelji i gosti….

Neosnovano smo optuženi za vrijeđanje na nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Takve optužbe shvaćamo veoma ozbiljno i prisiljeni smo reagirati ovim putem.

Grupa nekulturnih i bezobraznih gostiju koji nisu uspjeli u svom naumu da ne plate račun zaprijetila nam je negativnim komentarima i optužbama. Svoj naum su ostvarili na način da smo na google-u u zadnjih 12 h dobili desetke negativnih ocjena s novih profila ljudi iz okolice Bugojna (BIH) u namjeri da nam sruše rateing. Isti su prijavljeni. Nisu stali na tome već smo počeli dobivati pozive novinara kako smo ih 'vrijeđali na nacionalnoj i vjerskoj osnovi'.

Najoštrije odbacujemo takve gnjusne optužbe. Sve smo demantirali i novinarskim upitima.

Ovim putem molimo sve Vas, naše cijenjene goste i prijatelje da date svoj osvrt na vaša iskustva u restoranu Val jer smatramo da smo nepravedno optuženi i da nam se trollovski ruši rateing bez ikakve osnove.

Naš jedini krimen je što nismo poklekli balkanskom mentalitetu i načinu 'iskamči đabe'. Nismo i nećemo nikad! Pod cijenu svega!"