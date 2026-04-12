IVAN GUGAN

Hrvat koji je ušao u mađarski parlament: 'Očekujem drastične promjene'

Gugan, koji je bio na čelu liste Hrvatske državne samouprave, u parlament ulazi kao manjinski zastupnik. Pojasnio je kako će njegov status biti izjednačen s ostalim zastupnicima u pogledu rada u odborima, sudjelovanja u raspravama, prava na ured i primanja, uz jedinu razliku što neće imati pravo glasa.

Vođa oporbene Tisze Peter Magyar pobjednik je izbora u Mađarskoj. Magyar već prima niz čestitki svjetskih lidera, uključujući i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića. Magyar je primio i čestiku od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, kao i od njemačkog kancelara Friedricha Merza.

Nakon prebrojanih 53,45 posto glasova, Magyarova Tisza ima 136 mjesta u 199-članom parlamentu, a Fidesz premijera na odlasku Viktora Orbana 56 mjesta. Izbore je obilježila i rekordna izlaznost. Orban je priznao poraz, rekavši da je on "jasan i bolan", a Magyar je kazao da mu je u telefonskom razgovoru premijer na odlasku čestitao na izbornoj pobjedi.

Potpredsjednik Tisze snimljen u trenutku kada je objavljeno da je Orban priznao poraz

"Sve je praktički riješeno, jedino je pitanje hoće li biti ostvarena dvotrećinska većina", izjavio je za 24sata Ivan Gugan, Hrvat koji je izborio mjesto u mađarskom parlamentu. Prvi rezultati nakon zatvaranja birališta potvrđuju da je stranka Tisza uvjerljivi pobjednik ovih povijesnih izbora u susjedstvu.

Gugan predviđa 'drastične promjene' s novom vlašću, ističući najave budućeg premijera o snažnijem okretanju prema Europskoj uniji i unapređenju suradnje sa susjedima. Ipak, priznaje da je budućnost manjina trenutno nepoznanica, izrazivši nadu u nastavak dobrih praksi i potencijalna poboljšanja.

