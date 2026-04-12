Plenković nazvao Magyara: Evo što mu je poručio

Hrvatski premijer Andrej Plenković čestitao je u nedjelju vođi mađarske oporbe Peteru Magyaru na uvjerljivoj izbornoj pobjedi i poručio da se Hrvatska želi unaprijediti političku, gospodarsku i energetsku suradnju s Mađarskom.

"Upravo sam se telefonski čuo s Peterom Magyarom i čestitao na uvjerljivoj pobjedi na izborima u Mađarskoj. Uz jasan mandat mađarskih birača poželio sam mu brzo i uspješno formiranje nove vlade te puno uspjeha u radu", objavio je Plenković na X-u i kazao da se raduje daljnjem jačanju suradnje Hrvatske i Mađarske, kako na bilateralnoj, tako i na europskoj razini.

I have just spoken by phone with @magyarpeterMP and congratulated him and TISZA on their convincing victory in the elections in Hungary. With a clear mandate from Hungarian voters, I wished him a swift and successful formation of the new government and every success in his work.… pic.twitter.com/yicq0hN31I — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) April 12, 2026

"Naš je cilj unaprijediti politički dijalog, produbiti gospodarsku i energetsku suradnju te otvorena pitanja rješavati u dobrosusjedskom i partnerskom ozračju", naglasio je Plenković. HDZ i Magyarova stranka Tisza članice su Europske pučke stranke (EPP). Tisza bi trebala osvojiti 135 od 199 mandata u mađarskom parlamentu, pokazuju rezultati nakon prebrojenih 45,7 posto glasova s nedjeljnih izbora, čime ta stranka osvaja dvotrećinsku većinu, a dosadšnji premijer Viktor Orban odlazi s vlasti nakon 16 godina.