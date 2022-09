Stručnjakinja za Večernji analizira Putinov govor tijela: Ovo nije čovjek koji je bolestan

Komentirajući neverbalnu komunikaciju ruskog predsjednika Vladimira Putina tijekom njegova najnovijeg obraćanja naciji, politologinja i komunikologinja Smiljana Leinert-Novosel naglašava kako je kod većine političara gotovo nemoguće odvojeno analizirati verbalnu od neverbalne komunikacije, dok Putin u tom pogledu predstavlja izuzetak. Putin, prema njezinim riječima, ima veliku sposobnost samokontrole, što vješto primjenjuje u ovakvim obraćanjima.



Prema njezinim riječima, Putin sudeći prema svojoj neverbalnoj komunikaciji dobro kontrolira situaciju, siguran je u to što radi i želi utjecati na publiku kojoj se obraća izravnim pogledom koji traje cijelo vrijeme obraćanja. On je tijelom nagnut prema publici zato što tijelom želi prodrijeti do njih, što je jedan od načina snažnijeg djelovanja na publiku. Njegova je neverbalna komunikacija statična, a kod Putina se ne mogu vidjeti nikakve emocije, nelagoda, sumnje ili slično.