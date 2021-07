Priprema se ukidanje sustava obrane od tuče: Od 101 ostalo nas je 40, uzeli su nam i stare radiouređaje za vezu

Radimo samo s prizemnim generatorima i upola nas je manje. Bilo nas je 101, a sad samo 40. Uzeli su nam i uređaje za radio vezu, pa nas zovu na mobitele. Općenarodno rasulo! Sve ide prema tome da se obrana od tuče ukine - ljuti se Josip Salatko, predsjednik Udruge raketara Hrvatske.

Ogorčen je, veli, na Ministarstvo poljoprivrede i Državni hidrometeorološki zavod. Obrana od tuče svake godine službeno i po zakonu počinje 1. svibnja, no Salatko veli da se kasnilo s dostavom otopine srebrnog jodida za prizemne generatore.

- Nisu ništa nabavili jer su mislili da će se obrana ukinuti, pa smo počeli raditi tek 15. lipnja, i to na kapaljku. To što radimo je samo "pro forma", da se zamaže ljudima oči i da migu reći: "Vidite da ta obrana niš' ne vrijedi i da nije potrebna". Prije smo na početku sezone dobivali po 16 raketa i 60 litara otopine. Sad smo dobili samo 20 litara otopine. To je sve što su nam dali... - kaže Salatko.

U opremu je, dodaje, nije ništa ulagalo. I radio uređaji za vezu bez kojih su raketari ostali bili su iz 1971., stari Iskrini koji su krckali. Raketari rade za 670 kuna mjesečne naknade. To je, veli, 98 lipa po satu.

U Ministarstvu poljoprivrede odgovorili su nam da se za obranu od tuče javimo DHMZ-u. A u DHMZ-u kažu da su sezonu doista započeli 15. lipnja, i to s 300 generatorskih postaja, 264 manje nego godinu prije. DHMZ Zakon o sustavu obrane od tuče koji je na snazi od 31. svibnja 2001. provodi na područjima Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

Na sastanku predstavnika Ministarstva poljoprivrede, Hrvatske zajednice županija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske poljoprivredne komore i DHMZ-a u rujnu prošle godine zaključeno je da postojeći sustav obrane od tuče u Hrvatskoj treba ukinuti, a da će Ministarstvo poljoprivrede predložiti Vladi ukidanje postojećeg zakona o sustavu obrane od tuče na temelju stručnog mišljenja DHMZ-a i Svjetske meteorološke organizacije te "međunarodne znanstvene i stručne zajednice" da postojeći sustav nema uporište u znanosti, a nema ni dokaza o učinkovitosti. Bolje rješenje je, smatraju, ugradnja sustava obrane od tuče na gospodarstvima i osiguranje usjeva, životinja i biljaka.

Kako u planiranom razdoblju, u prvom kvartalu ove godine, iz nekog razloga ipak nije došlo do ukidanja zakona, sazona je doista počela tek 15. lipnja, i to prema raspoloživim financijskim sredstvima. Od raketa se već prije odustalo. Salatko ističe da će se uništiti oprema za obranu od tuče, uključujući i neiskorištenih 2500 raketa koje se čuvaju u Varaždinu.

- Umjesto da su ih dali nama i rekli "spucajte ih dečki", sad će platiti da se unište - ljuti se Salatko.

Traži da se USKOK uključi u istragu je li novac za obranu trošen namjenski. Na upit je li obrana djelovala u požeškom kraju 25. lipnja, kad je tamo pala tuča, u DHMZ-u kažu samo da je mreža prizemnih generatora bila uključena od 14 do 17 sati. Pojava tuče veličine lješnjaka, a na nekim mjestima i veća, zabilježena je na deset lokacija generatorskih postaja u vremenskim intervalima u razdoblju od 16.30 do 17.30 sati.

