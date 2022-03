Prijevoznici predložili Vladi mjere za očuvanje prijevozničkog sektora

Pristup gorivu bez ograničenja, prijevoznički dizel, potpisivanje ugovora o javnoj usluzi sa županijama te nastavak mjera za očuvanje radnih mjesta. Četiri su to mjere koje predlažu Vladi domaći autobusni prijevoznici, a traže da se poduzmu kako bi prijevoznički sektor u izvanrednim okolnostima normalno funkcionirao te kako bi se građanima i dalje omogućio prijevoz do radnog mjesta, bolnica i škola. Naveli su to iz Udruge hrvatskih javnolinijskih prijevoznika (UHAJLP), a također predlažu da se eventualna ograničenja u točenju goriva, koje se već uvele neke zemlje, u Hrvatskoj odnosi isključivo na privatne automobile.

Traže i tzv. prijevoznički dizel, odnosno tretman kakav imaju ribari i poljoprivrednici s plavim dizelom. Time traže da im Ministarstvo financija kreira kroz administrativnu mjeru povrat od 70 lipa po litri prodanog goriva. Potpisivanjem ugovora o javnoj usluzi sa županijama omogućilo bi se, kažu, povlačenje novca za normalno funkcioniranje javne usluge autobusnog prijevoza. Tako ne bi bilo značajnih povećanja cijena karata za putnike, niti sloma cjelokupnog sektora. Napominju i da su mjere za očuvanje radnih mjesta donesene za veljaču, te traže da se u prijevozničkom sektoru produže barem do ljeta i početka turističke sezone.

Prijevoz do radnog mjesta, škole ili bolnice nije luksuz, već potreba od općeg gospodarskog interesa i u tom kontekstu Vlada mora učiniti sve da sektor prijevoza neometano funkcionira jer jedino on jamči priuštiva putovanja, ističu najveći domaći autobusni prijevoznici Arriva, Čazmatrans i drugi okupljeni u Udrugu hrvatskih javnolinijskih prijevoznika (UHAJLP).

Komentirajući prijedlog mjera Udruge autobusnih prijevoznika, predsjednik uprave Čazmatransa Damir Pavlović istaknuo je da domaći autobusni prijevoznici zapošljavaju preko 8000 radnika te imaju tisuće autobusa, a njihovo je funkcioniranje rastom cijena goriva dovedeno u pitanje.

– Bez odlučnije reakcije države autobusni prijevoznici će propasti, a građani ostati bez jedine alternative sad već preskupom putovanju automobilom – upozorio je Pavlović. Izvanredne okolnosti na tržištu komentirao je i Dražen Divjak, generalni direktor Arrive za Hrvatsku, koji je istaknuo kako sektor, nažalost, bez konkretnih mjera neće moći normalno funkcionirati.

– Želimo aktivan dijalog s Vladom jer svi moraju biti svjesni da se nacionalni sustav javnog prijevoza, ako sad dopustimo njegovu propast, više neće moći oporaviti. To je osobito bitno u kontekstu mogućih nestašica goriva jer su autobusi i javna funkcija koju obavljaju jedino jamstvo mobilnosti građana te normalnog funkcioniranja društva – poručio je Divjak.