POVIJESNI DAN

Kako je Nixonov znojni izgled pokopao njegove šanse – Kennedy osvojio Bijelu kuću zahvaljujući TV-u

Autor
Danijel Prerad
21.09.2025.
u 20:55

Nixon se znojio i izgledao bolesno pa je izazivač JFK dobio prvu TV debatu

Dana 26. rujna 1960. tadašnji senator John F. Kennedy i tadašnji potpredsjednik SAD-a Richard Nixon suočili su se u prvoj televizijskoj predsjedničkoj debati u povijesti. Prije debate, mladi Kennedy bio je manje poznat američkoj javnosti. Međutim, putem televizijskih ekrana on je impresionirao Amerikance svojom energijom i prirodnošću komunikacije pred kamerama. S druge strane, Nixon, koji je odbijao šminku u studiju i tek je bio izašao iz bolnice nakon ozljede koljena, u usporedbi s njim djelovao je blijedo i znojno. Mnogi smatraju kako je ova debata, uz još tri koje su uslijedile, pomogla manje poznatom Kennedyju da pobijedi na američkim predsjedničkim izborima 1960.

