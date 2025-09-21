Kako je Nixonov znojni izgled pokopao njegove šanse – Kennedy osvojio Bijelu kuću zahvaljujući TV-u

Dana 26. rujna 1960. tadašnji senator John F. Kennedy i tadašnji potpredsjednik SAD-a Richard Nixon suočili su se u prvoj televizijskoj predsjedničkoj debati u povijesti. Prije debate, mladi Kennedy bio je manje poznat američkoj javnosti. Međutim, putem televizijskih ekrana on je impresionirao Amerikance svojom energijom i prirodnošću komunikacije pred kamerama. S druge strane, Nixon, koji je odbijao šminku u studiju i tek je bio izašao iz bolnice nakon ozljede koljena, u usporedbi s njim djelovao je blijedo i znojno. Mnogi smatraju kako je ova debata, uz još tri koje su uslijedile, pomogla manje poznatom Kennedyju da pobijedi na američkim predsjedničkim izborima 1960.