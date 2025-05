Prijavila ga policiji za nasilje, a dva tjedna kasnije pet ju je puta ubo nožem u vrat. Sada je osuđen na 25 godina zatvora

Antonio Kučka (28) na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen na 25 godina zatvora zbog teškog ubojstva majke Đurđice Kučka (68) lani u svibnju. Istom presudom izrečen mu je i zaštitni nadzor od tri godine koji počinje teći nakon što odsluži cijelu izrečenu kaznu i pod uvjetom da tijekom odsluženja kazne, ako presuda postane pravomoćna, ne stekne uvjete za uvjetni otpust. On se na objavi presude nije pojavio, jer je tražio da ga se ne dovodi iz Remetinca u kojem je lani od uhićenja, a sada mu je istražni zatvor i produljen. Prema optužnici, Kučka se tereti da je 4. svibnja 2024. ušao u spavaću sobe svoje majke koju je potom pet puta nožem ubo u vrat, a zadao joj i sedam reznih rana. Nakon što ju je ubio, poslao je poruku dvojici svojih prijatelja, a jednog je i nazvao i kazao mu:

- Riješio sam je i sada čekam da to netko počisti.

Nakon toga je otišao u obližnji kafić na kavu, gdje ga je zatekla i uhitila policija, koju je pozvao prijatelj kojem je kazao da je "riješio majku". Kada je uhićen bio je prijavljen za femicid no na koncu je optužen za teško ubojstvo jer je ubio blisku osobu koju je godinama zlostavljao. Tužiteljstvo ga je teretilo za verbalno i fizičko zlostavljanje majke, no tijekom suđenja, kako je u obrazloženju nepravomoćne presude kazala sutkinja Mirjana Horvat, predsjednica sudskog vijeća, nedvojbeno je dokazno verbalno, ali ne i fizičko zlostavljanje. No tijekom suđenja se doznalo i da je Đurđica Kučka 19. travnja 2024. prijavila policiji svog sina zbog fizičkog nasilja. Policajci su došli, obavili razgovor s njom i sinom, zaključili da nitko nije žrtva (!?) te da nema elemenata ni prekršajnog ni kaznenog djela. I nakon toga otišli... Obrazlažući nepravomoćnu presudu, sutkinja Horvat kazala je da je obrana tvrdila da na nožu nisu nađeni tragovi papilarnih linija Antonija Kučka.

- Sud je smatrao da je nedvojbeno utvrđeno da je optuženik počinio to za što ga se tereti. Nož je nađen u kupaonici s tragovima krvi žrtve, a nađen je i ručnik s tragovima krvi žrtve. U spavaćoj sobi optuženika nađen je donji dio njegove trenirke, jer se presvukao prije no što je otišao na kavu. Na nogavicama je bilo tragova krvi žrtve jer ju je svojim koljenom pored njezina vrata pokušao spriječiti da se brani. Optuženik je i na glavi imao tragove žrtvine krvi, a pod noktima m je nađen njezin DNK. Osim toga poslao je poruke dvojici prijatelja, a jednog je i nazvao i kazao što je učinio. Iz svega toga sud je izveo zaključak da je on jedini mogući počinitelj - kazala je sutkinja Horvat. Kučku je olakotnim cijenjeno što je u inkriminirano vrijeme bio smanjeno ubrojiv no ne bitno, što je neosuđivan i njegova mlađa životna dob. Otegotnim mu je cijenjena upornost u počinjenju ubojstva, to što je ubojstvo počinio s izravnom namjerom, način počinjenja jer je majku u kratkom vremenu pet puta ubo nožem u vrat dok joj je pri tome držao ruku preko usta, a koljeno blizu vrata, bešćutnost...