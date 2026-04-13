Hrvatska od danas ima samo 10 ustavnih sudaca

Saborska zastupnica Možemo Urša Raukar-Gamulin upozorila je jučer da danas istječe mandat trima ustavnim sucima i da više od godinu dana Hrvatska nema predsjednika Vrhovnog suda, za što je prozvala premijera koji je, kako je rekla, ucjenom zatražio da se vežu ta dva procesa izbora.

Politička trgovina

– Do te je situacije doveo premijer Plenković, tako da je ucijenio političkom trgovinom da se objedine procesi izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda i izbora troje Ustavnih sudaca s jasnom porukom da oni žele i traže svoju takozvanu većinu u Ustavnom sudu – rekla je Raukar-Gamulin je na konferenciji za novinare. To su, kaže, dva procesa za koje nijedan zakon ne predviđa da se spajaju, a treba naglasiti i da su se svi ustavni stručnjaci složili da je to neustavno, kazala je.

Kako je naglasila, na Ustavnom sudu ne smije postojati ničija politička većina jer on po svojoj definiciji nije političko tijelo. Možemo na to ne želi pristati, dodala je. Upozorila je i da je HDZ više od godinu dana “raznim makinacijama” otezao proces izbora predsjednika Vrhovnog suda. – Jednu su kandidatkinju provukli kroz blato i odbacili, a sada ucjenjuju s povezivanjem nečega što je nepovezivo – naglasila je pa dodala da je “to udar na demokraciju, i to vrlo veliki”. Napomenula je da Možemo već godinama upozorava da Hrvatska “klizi u autokraciju” jer Plenković “stavlja pod svoju šapu jednu po jednu neovisnu instituciju”.

To, kaže, sada vidi i Europa te je ugledni švedski institut V-dem dao ocjenu da Hrvatska više nije u demokratskim procesima nego da prelazi u autokraciju, a Laura Kovesci je navela Hrvatsku u kojoj je kao europska tužiteljica i Ured europskog tužitelja u Hrvatskoj imala velike probleme u borbi protiv korupcije. – Navela je imenom i prezimenom premijera Plenkovića i glavnog državnog odvjetnika kao čelne ljude koji su radili pritisak i otežavali istrage europskog tužilaštva – kazala je Raukar-Gamulin.

Podsjetila je da je za utorak, 14. travnja, zakazana sjednica saborskog Odbora za pravosuđe na kojoj je ponovno, po sedmi put, točka izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda. Kaže da na prvu sjednicu HDZ nije došao pa nije bilo kvoruma, a sljedećih šest sjednica uporno su skidali tu točku dnevnog reda s obrazloženjem da se nisu stekli uvjeti.

Odgovornost većine

Kaže i da je za izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda potrebna obična većina, što znači da to nema nikakve veze s bilo kakvim dogovorima i isključivo je odluka i odgovornost većine, dakle HDZ-a i Plenkovića.

– Vidjet ćemo u utorak hoće li HDZ konačno odblokirati izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda i hoće li se onda konačno steći uvjeti da se krene u razgovore oko tri suca koja se moraju izabrati jer, podsjećam, od sutra Hrvatska ima samo 10 ustavnih sudaca, a ne 13, kako je predviđeno Ustavom, što može dovesti do zastoja ili blokade odluka – upozorila je U. Raukar-Gamulin.