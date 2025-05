Preminula legendarna glumica Loretta Swit, zvijezda serije MASH

Loretta Swit, legendarna glumica najpoznatija po ulozi majorice Margaret J. "Hot Lips" Houlihan u popularnoj CBS-ovoj seriji "MASH" koja je trajala od 1972. do 1983., preminula je u 87. godini života u svom domu u New Yorku uslijed prirodnih uzroka. Informaciju je potvrdio njezin publicist Harlan Boll za The Hollywood Reporter, navodeći policijski izvještaj koji potvrđuje da je Swit umrla u petak, 30. svibnja 2025.

Tijekom 11 sezona serije, Swit je odigrala ključnu ulogu u čak 240 od ukupno 251 epizode, a za svoj je lik bila nominirana za deset Emmy nagrada, od kojih je dvije i osvojila. Zajedno s Alanom Aldom, koji je glumio Hawkeyeja Piercea, bila je jedina glumica koja se pojavila u pilotu i finalu serije. U intervjuu iz 2004. za TV Academy Foundation, Swit je istaknula jedinstvenost svog lika, koji je bio izuzetan za svoje vrijeme, osobito jer je radnja serije smještena tijekom Korejskog rata. Naglasila je kako je lik kroz seriju rastao i razvijao se na način koji je rijetko viđen u televiziji.

Nakon "MASH"-a, Swit je glumila u nekoliko filmova poput "Freebie and the Bean" (1974.), "Race With the Devil" (1975.), "S.O.B." (1981.) i "BoardHeads" (1998.). Također je imala ulogu u pilotu za seriju "Cagney & Lacey" (1981.), no nije nastavila s projektom zbog obveza prema "MASH"-u. Rođena kao Loretta Jane Szwed 4. studenog 1937. u Passaicu, New Jerseyju, školovala se na Američkoj akademiji dramskih umjetnosti u New Yorku. 1989. dobila je zvijezdu na Hollywoodskoj stazi slavnih.

Swit je bila u braku s glumcem Dennisom Holahanom od 1983. do razvoda 1995. Osim glume, bila je poznata i kao strastvena boracica za prava životinja, vegetarijanka dugi niz godina, a od 1981. i veganka, prenosi Yahoo News.