Preminula je Ruža, Majka hrabrost iz Gunje: Svih svojih devet sinova poslala u obranu Hrvatske

U 90. godini života preminula je Ruža Lucić iz Gunje, koju ju 2012. godine odlikovao tadašnji predsjednik Ivo Josipović Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske. Odlikovanje je dobila zbog svoje iznimne žrtve i snage jer je tijekom Domovinskog rata svih svojih devet sinova poslala je u obranu Hrvatske. Upravo je Josipović na Facebooku objavio vijest o njezinoj smrti.
“Gospođa Ruža Lucić iz Gunje, majka devetorice branitelja, preminula je 6. rujna 2025. u osječkoj bolnici. Pokopana je 9. rujna na mjesnom groblju u Gunji. Unatoč tome što su obaviješteni o njenoj smrti, mediji joj povodom smrti nisu posvetili ni retka. Slava našoj junakinji!”, napisao je Josipović.
Kako piše 24sata, Ružin život bio je ispunjen teškim iskušenjima. Još 1988. godine ostala je bez supruga i sama podizala devet sinova i kćer. Kada je došao rat, poručila im je: “Domovinu treba braniti” i svi su otišli na bojište. Najstarijem Petru bilo je tada 29, a najmlađem Josipu samo 16 godina.
Svi su se vratili kući živi, iako ne bez rana. Zdravko je teško ranjen u Mirkovcima, Filip je stao na minu u Strošincima, a Franjo je bio zarobljen u Bogdanovcima i 42 dana proveo u logoru. Nakon rata Ruža je pretrpjela još jednu tragediju, u poplavi koja je pogodila Gunju izgubila je kuću i odličja svojih sinova.
Unatoč svemu, ostala je simbol snage, ponosa i majčinske ljubavi prema domovini. "Moji sinovi su se borili za Hrvatsku, a ne za vojne mirovine. Meni je drago da su živi prošli ratišta, a sve drugo će doći na svoje", govorila je Ruža Lucić. Ruža je umrla u osječkoj bolnici i pokopana je u Gunji.
Zato je pet dana za redom, pisalo o smrti, pjevača bosanskih narodnjaka...sramota!