ODLIKOVANA REDOM DANICE HRVATSKE

Preminula je Ruža, Majka hrabrost iz Gunje: Svih svojih devet sinova poslala u obranu Hrvatske

VL
Autor
Večernji.hr
21.10.2025.
u 13:26

Ruža je umrla u osječkoj bolnici i pokopana je u Gunji.

U 90. godini života preminula je Ruža Lucić iz Gunje, koju ju 2012. godine odlikovao tadašnji predsjednik Ivo Josipović Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske. Odlikovanje je dobila zbog svoje iznimne žrtve i snage jer je tijekom Domovinskog rata svih svojih devet sinova poslala je u obranu Hrvatske. Upravo je Josipović na Facebooku objavio vijest o njezinoj smrti.

“Gospođa Ruža Lucić iz Gunje, majka devetorice branitelja, preminula je 6. rujna 2025. u osječkoj bolnici. Pokopana je 9. rujna na mjesnom groblju u Gunji. Unatoč tome što su obaviješteni o njenoj smrti, mediji joj povodom smrti nisu posvetili ni retka. Slava našoj junakinji!”, napisao je Josipović.

Zagreb: Predsjednik Josipovi? dodjelio odlikovanja zaslužnim gra?anima
11.12.2012., Zagreb - Dodjela drzavnih odlikovanja zasluznim gradjanima RH. Gospodja Ruza Lucic prima odlikovanje od predsjednika Josipovica. rPhoto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Kako piše 24sata, Ružin život bio je ispunjen teškim iskušenjima. Još 1988. godine ostala je bez supruga i sama podizala devet sinova i kćer. Kada je došao rat, poručila im je: “Domovinu treba braniti” i svi su otišli na bojište. Najstarijem Petru bilo je tada 29, a najmlađem Josipu samo 16 godina.

Svi su se vratili kući živi, iako ne bez rana. Zdravko je teško ranjen u Mirkovcima, Filip je stao na minu u Strošincima, a Franjo je bio zarobljen u Bogdanovcima i 42 dana proveo u logoru. Nakon rata Ruža je pretrpjela još jednu tragediju, u poplavi koja je pogodila Gunju izgubila je kuću i odličja svojih sinova.

Unatoč svemu, ostala je simbol snage, ponosa i majčinske ljubavi prema domovini. “Moji sinovi su se borili za Hrvatsku, a ne za vojne mirovine. Meni je drago da su živi prošli ratišta, a sve drugo će doći na svoje”, govorila je Ruža Lucić. Ruža je umrla u osječkoj bolnici i pokopana je u Gunji.

Red Danice hrvatske Ivo Josipović Ruža Lucić

ED
edvardl
13:50 21.10.2025.

Zato je pet dana za redom, pisalo o smrti, pjevača bosanskih narodnjaka...sramota!

