Predsjednik Zoran Milanović napravio je još jedan iskorak prema potpunom preuzimanju retorike Kremlja prema ratu u Ukrajini, kao i retorike srpskog režima prema kosovskom pitanju. Poručujući da Krim više nikada neće biti Ukrajina i da je Kosovo oteto Srbiji, Milanović je sebi ponovno osigurao zvjezdani status u ruskim i srpskim medijima. Njegove izjave su se nevjerojatnom brzinom proširile društvenim mrežama, izazivajući kod jednih čuđenje i nevjericu, a kod drugih poštovanje. Milanović se protivi slanju oružja u Ukrajinu, tvrdeći da je to nemoralno i da će njemački tenkovi još snažnije homogenizirati Ruse i povezati Rusiju i Kinu, iako je riječ o legalnoj pomoći međunarodno priznatoj zemlji da koja se brani od agresije. Milanović, međutim, podsjeća da je Rusija nuklearna sila i da će to dovesti do trećeg svjetskog rata, baš kao što to tvrde i Donald Trump i Viktor Orbán.