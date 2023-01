Mediji u Srbiji raspisali se o Milanoviću: Prenose njegovu izjavu o Kosovu

Riječi predsjednika Zorana Milanovića odjeknule su u Srbiji i proširile se tamošnjima medijima. Milanović je danas u Petrinji, nakon svečanog ispraćaja 3. hrvatskog kontingenta u sklopu NATO-ove aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Republici Litvi, održao konferenciju za medije na kojoj je, između ostalog, govorio i o Kosovu. Naime, u izjavi je istaknuo i kako je Kosovo "oteto od Srbije".

"Rusi će se, jer su cinici, pozvati na aneksiju Kosova koju ja podržavam", rekao je pa na pitanje tko je anektirao Kosovo odgovorio je: "Međunarodna zajednica i mi. Ono je oteto od Srbije. Kosovo je izuzeto iz Srbije. Je li tako? Jesmo li priznali Kosovo? Jesmo. Stojim iza Kosova. Kada je to jednom bilo napravljeno, bez volje države kojoj Kosovo pripada, bilo je samo pitanje kada će Rusi ili netko treći napraviti isto i sada se to događa."

"Nije aneksija, nego otimanje. Dio teritorija koji je izvučen iz Srbije. Kako se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat", kaže i dodaje: "Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, ovo je dovođenje u pitanje cijelog koncepta u kojem netko misli da ima pravo na sve kada mu to odgovara, a kada to drugi radi, onda je to kriminal. To je pitanje zrelosti, treba biti više odraslih ljudi u sobi. Jasno je da Krim nikada više neće biti Ukrajina. To je potpuno jasno. To govore vodeći njemački generali."

Dnevni tabloid Alo! objavio je na svom online izdanju dio Milanovićeve izjave uz naslov: "Milanović: Anektirali smo Kosovo, oteto je od Srbije!" Blic je u naslovu naveo: "Milanović opet vrijeđa i lupeta, pa ga uhvatio trenutak lucidnosti: 'Oteli smo Kosovo od Srbije'".

O Milanovićevoj izjavi pisao je i Informer, a u naslovu stoji: "Milanović priznao: Kosovo je oteto od Srbije". Također, Telegraf je istaknuo: "Milanović šokirao: Kosovo je oteto od Srbije, to smo učinili mi i međunarodna zajednica."

Da je Milanović šokirao, piše i Kurir u čijem naslovu stoji: "Kosovo je oteto od Srbije, Krim nikada više neće biti Ukrajina: Zoran Milanović šokirao: Nismo se mi i Srbi toliko mrzili".

"Milanović: Oteli smo Kosovo od Srbije, mi i međunarodna zajednica! Nije aneksija, nego otimanje!", naslov je portala Objektiv.