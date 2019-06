Predsjednica vodi, Milanović i Škoro rastu, Kolakušić pao

Tek je počelo, a sve se već zakuhalo i vrije. Obilježje je to startanja izborne utrke za Pantovčak jer mala je vjerojatnost da će netko od predsjedničih kandidata izbore dobiti već u prvom krugu, što je pokazalo prvo veliko istraživanje raspoloženja birača o predsjedničkim kandidatima koje je, nakon početka i službenih ulazaka u izbornu utrku, za Novu TV, 26. i 27. lipnja, na uzorku od tisuću ispitanika, provela agencija IPSOS.

A u tom prvom izbornom krugu, prema trenutačnom raspoloženju birača iskazanom tijekom istraživanja, najviše bi glasova, njih 37,1%, dobila dosadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, nakon koje slijedi bivši premijer Zoran Milanović s osvojenih 31% naklonosti birača, dok se na trećoj poziciji nalazi pjevač, ekonomist i bivši saborski zastupnik Miroslav Škoro s trenutačnom potporom od 19,5%.

Raniji rezultati

Četvrto mjesto u poretku pripalo je bivšem sucu zagrebačkog Trgovačkog suda i odnedavno novom europarlamentarcu Mislavu Kolakušiću za kojeg se izjasnilo 6,4% anketiranih.

Donedavna saborska perjanica Živog zida Ivan Pernar u ovom trenutku u utrci za Pantovčak može računati na 3,1% glasova. Ostali kandidati dobivaju 2,8%. No, uzmemo li u obzir posljednje redovito istraživanje Crobarometara, koje objavljuje Dnevnik Nove TV, a provodi se od 1. do 20. u mjesecu, kada službenih objava kandidatura još uvijek nije bilo pa se u istraživanje uključilo 12 potencijalnih pretendenata na Pantovčak, onda se vidi da je predsjednica s tada osvojenih 36% glasova ostala na istom, ali su zato sada znatno “narasli” Milanović, jer je u prvotnoj anketi dobio 21% potopre, te Škoro koji je tada dosegao do 12%. Samo jedan postotak manje (11%) tada je imao Kolakušić, dok je najnovije istraživanje pokazalo Kolakušićev pad nakolonosti kod birača. Znači, Grabar Kitarović stagnira i vodi, Milanović i Škoro “rastu”, a Kolakušić “pada”.

Najzanimljiva borba

Dođemo li do rezultata za drugi izborni krug, onda bi, uđu li u njega Grabar-Kitarović i Milanović, iz tog sraza kao pobjednica izašla - predsjednica, s potporom od 56,1% prema 35,9% koliko bi osvojio Milanović. Predsjednica bi u drugom krugu pobijedila i Škoru, i to s nešto malo manjim omjerom, 50,2% prema Škorinih 35,5%.

No, dođe li u drugom izbornom krugu do “predsjedničkog” okršaja između Milanovića i Škore bila bi to najzanimljivija borba, jer bi tada Škoro dobio 48,6% glasova birača, a Milanović 41,1%.

Maksimalna pogreška uzorka u ovom istraživanju iznosi +/- 3,1%, a za rejtinge predsjedničkih kandidata 3,8%.