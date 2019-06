Suverenisti za Miroslava Škoru, Vukovarci više za predsjednicu

Svi oni koji su očekivali da će Kolinda Grabar-Kitarović u osvajanje drugog predsjedničkog mandata krenuti kao kandidatkinja desnice, u velikom su problemu. Predsjedničke aspiracije Miroslava Škore pokvarile su im računicu jer Škoro se ovih dana promeće u glavnog kandidacijskog stjegonošu desnice.

Odluka u rujnu

Potvrdili su to i službeno Hrvatski suverenisti, platforma koju čine Hrast, Hrvatska konzervativna stranka (HKS), inicijative “Istina o Istanbulskoj” i “Hrvatski bedem” te više civilnih udruga.

– Škoro je političar, glazbenik, poduzetnik, dakle sve ono što osobu čini kompletnim čovjekom kojemu su temelji bogoljublje, domoljublje, čovjekoljublje, a meni kao eurozastupnici iznimno je drago da Škoro želi Europu suverenih država članica. Dakle, imat ćemo predsjednika, kako je govorio naš predsjednik Tuđman, koji će krojiti Hrvatsku po mjeri čovjeka i kakvu je hrvatski narod zaslužio. Sve ono što Škoro govori i što je rekao u svome obraćanju potpisujem – unatoč virozi objelodanila je jučer, putem Facebooka, Ruža Tomašić iz HKS-a.

Uime Hrasta isti nam je stav potvrdio i Ladislav Ilčić.

– Proteklih smo dana sa Škorom obavili nekoliko razgovara. Ispitali smo ga o dosta toga i na kraju vidjeli da se programski gotovo u svemu slažemo, a radilo se o pitanjima suverenosti Hrvatske, ekonomske situacije, Istanbulske konvencije, odnosa prema migrantima... Škoro o svim tim nama bitnim pitanjima ima jasne stavove. A Kolindom Grabar-Kitarović smo potpuno razočarani jer u dosadašnjem mandatu nije napravila ništa korisno. Svih pet godina ponašala se kao da joj je bitan samo drugi mandat, bila je bez jasnih stavova. S njom imamo samo vrlo loša iskustva. Nije potaknula raspisivanje referenduma jer se bojala svog naroda – istaknuo je Ilčić.

Slično je zborio i umirovljeni general Željko Sačić iz “Hrvatskog bedema”.

– Proteklih smo dana sa Škorom o svemu razgovarali i njegova su nas uvjeravanja dovela do zaključka da je on puno bolji kandidat od Kolinde. Zapravo, sretni smo da se Škoro, s atributima hrabrog i pametnog domoljuba, upustio u tu bitku. On nas je čvrsto uvjerio da će ostvariti sve ono što smo tražili nakon Tuđmana jer nitko dosad nije uspješno politički i moralno rehabilitirao garnituru ratnih pobjednika, nije se prestalo s politizacijom braniteljskih udruga. I kad je riječ o migrantima, mora se osigurati sigurnost građana Hrvatske. Škoro nam je rekao da on ne želi biti fikus i da zato traži proširenje ovlasti predsjednika. Javljaju nam se i ljudi izvan domovine, i mogu reći da je cijela iseljena Hrvatska za Škoru – kaže nam Sačić. No, za razliku od Suverenista, neki se još ne žele jasno izjašnjavati.

– Mi ćemo pričekati rujan da vidimo tko će se sve biti kandidati jer su nam važne karakteristike samog kandidata i u odnosu na koga ga procjenjujemo – rekla nam je Željka Markić iz projekta “Domovina” dodavši da za sada na političkoj desnoj strani postoji samo jedan kandidat, a to je Škoro.

– Zasad ne želimo ni za koga navijati. Naš je stav da se u kampanju moramo uključiti, no hoće li to biti tako da imamo svog kandidata ili ćemo nekome dati potporu, prerano je za reći – uzvratio je šef stranke Desno Anto Đapić. Do stava Brune Esih iz “Neovisnih za Hrvatsku” nismo uspjeli doći.

Nove mogućnosti na desnici

Ni braniteljske udruge iz Vukovara još se nisu odredile koga će podržati, ali ne kriju da su im favoriti Grabar-Kitarović i Škoro.

– Nemam nekih posebnih favorita, ali mislim kako će u drugi krug Grabar-Kitarović i Milanović. Pritom Milanović nije moj izbor – kaže čelnik Savjeta za branitelje gradonačelnika Vukovara Tomislav Josić. I šef vukovarske Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Franjo Šoljić kaže da zasad nisu zauzimali nikakav stav, no da je braniteljska populacija više desno orijentirana.

– Ja sam svakako politički desno orijentiran, ali o imenima je rano govoriti. Još trebamo vidjeti tko će se sve kandidirati, pa ćemo onda donijeti odluku – izjavio je Šoljić. Predsjednik Udruga ratnih veterana 204. vukovarske brigade Drago Adžaga kaže da zasad nisu zauzimali stav koga podržati, ali i dodaje da mu je drago što se Škoro pojavio kao kandidat.

– Njegova kandidatura otvara neke nove mogućnosti na desnici, to prije što je Grabar-Kitarović izgubila povjerenje dobrog dijela branitelja. I ovi EU izbori pokazali su kako nije više samo HDZ na desnici nego da tu ima stranaka i koalicija koje više prijaju braniteljskim ušima – objasnio je Adžaga. Šef Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Danijel Rehak kaže pak kako ne vidi da je u svome radu aktualna predsjednica nešto pogriješila ili protuzakonito napravila.

