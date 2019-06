Kolinda Grabar- Kitarović o predsjedničkoj kandidaturi, Škori, prisluškivanju novinara...

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković je rekao da će HDZ podržati moju kandidaturu ako je objavim. Ja nastavljam obavljati posao predsjednice, rekla je predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović poslije svečane promocije časnika i dočasnika u Vukovaru odgovarajući na pitanja novinara oko svoje predsjedničke kandidature.

Na pitanje o tome je li predsjednička kandidatura Miroslava Škola udar na nju ili moguća osveta njezinog bivšeg savjetnika Mate Radeljića predsjednica ipak nije željela odgovoriti. Kazala je i kako posla, za one koji žele i hoće raditi raditi, uvijek ima te najavila kako če svoju mirovinu, kako god joj život bude išao, provesti u Hrvatskoj.

Kazala je i kako posla u Hrvatskoj, za one koji žele i hoće raditi, uvijek ima kao i da je radi školovanja i posla do sada puno vremena provodila izvan Hrvatske te da se upravo i stoga u budućnosti dalje vidi u Hrvatskoj, Na pitanje ako ne bude osvojila drugi predsjednički mandat, iz bilo kog razloga, Grabar Kitarović nije precizirala što će raditi rekavši kako je to hipotetsko pitanje i da je na njega teško odgovoriti.

-Voljela bih da se usredotočimo na to kako ljudi žive, kako da otvorimo radna mjesta, kako da vratimo mlade koji su otišli i slično- rekla je Grabar-Kitarović.

Ovom prilikom prokomentirala je i navode Milorada Dodika da obavještajna služba BiH prisluškuje novinare i medije u Hrvatskoj, Srbiji i BiH.

-Neobično je da predsjedavajući Predsjedništva BiH o tome javno govori. Mi znamo da moramo čuvati Hrvatsku i građane Hrvatske od svih obavještajnih aktivnosti, osobito onih koje bi bile usmjerene protiv gospodarstva. Porazgovarat ću s Markićem o tome- najavila je Grabar Kitarović.

