'Pravi' i 'proamerički' talibani na rubu su sukoba u Kabulu

U predsjedničkoj palači u Kabulu izbila je žestoka rasprava, a zamalo i tučnjava između militantne radikalne frakcije i umjerene političke frakcije unutar pokreta talibana. Sukob je izbio između suosnivača pokreta mule Abdula Ghanija Baradara koji se od osnivanja privremene vlade sve manje pojavljuje u javnosti, te Khalila Abdula Haqqanija, ministra za izbjeglička pitanja i istaknute osoba u tvrdolinijaškoj mreži Haqqani.

Osim što Baradar, novi potpredsjednik vlade, nije zadovoljan sastavom privremene vlade, izrazio je i svoje neslaganje o tome kome treba pripisati pobjedu talibana u Afganistanu i povlačenje američkih i NATO-ovih snaga. I dok Baradar tvrdi da su ljudi poput njega diplomatskim putem ishodili pobjedu, Haqqani tvrdi da je to postignuto borbama koje su oni predvodili te su prisilili okupatorske snage na povlačenje jer “Amerikanci razumiju samo jezik sile, a ne diplomaciju” jer da su vodili samo “diplomatske pregovore s njima američke i NATO-ovih snage još bi danas šetale ulicama Kabula i ostalim gradovima Afganistana”.

Propaganda neprijatelja

Nakon što se Baradar već dulje vrijeme nije pojavio u javnosti, počela su nagađanja koja su talibani demantirali. Proširile su se glasine da je Baradar ozlijeđen ili da je poginuo u nesreći koja se dogodila nakon eskalacije unutarnjih sporova između čelnika pokreta.

Talibani tvrde kako nema sukoba među njima te da su nagađanja o Baradarovu ubojstvu samo “propaganda neprijatelja”.

Foto: Wana News Agency/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Talibani se u Kabulu i dalje zabavljaju u luna parkovima

Da sukobi i nesporazumi među talibanima postoje, dokazuje i to kako je Afganistan, koji je prošli tjedan dobio privremenu vladu koja će, kako tvrde talibani, vladati do “izbora koji mogu biti za šest mjeseci, ali i za deset godina”, nije na čelu vlade postavio suosnivača Abdula Baradara, glavnog pregovarača sa SADom, već Mohammada Hassana Akhunda, jednog od utemeljitelja talibanskog pokreta unatoč tome što je bilo najavljeno kako će načelu vlade biti suosnivač Baradar. Međutim, zbog protivljenja vojnog krila talibana, na čelu s budućim ministrom unutarnjih poslova Sirajuddinom Haqqanijem, čelnikom zloglasne mreže Haqqani, Baradar će biti samo drugi čovjek nove izvršne vlasti s obzirom na to da ga vojno krilo smatra previše liberalnim i naklonjenim SAD-u i Zapadu. Poznato je da je 2018. Baradar, na zahtjev bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, pušten iz zatvora u Pakistanu. Baradar koji, osim vojnog krila, uživa ugled i poštovanje različitih talibanskih struja, vodio je pregovore s Amerikancima u Dohi koji su se završili povlačenjem stranih snaga iz zemlje.

Među drugim imenovanjima su Mula Yaqoub, sin Mule Omara, bivšeg lidera pokreta talibana, koji će biti ministar obrane, a Sirajuddin Haqqani ministar unutarnjih poslova. Amir Khan Muttaqi, talibanski pregovarač u Dohi, imenovan je ministrom vanjskih poslova, dok će Hedayatullah Badri biti na čelu ministarstva financija. Svi su imenovani ministri iz mreže Haqqani.

Glavni problem je Haqqani

Zbog dominacije Haqqanijeve mreže u novoj vladi Afganistana, šef američke 0brambene obavještajne agencije Scott Berrier kazao je da bi mreža AlQa’ida mogla ponovno zaprijetiti SAD-u iz Afganistana u roku od godinu-dvije. Na sastanku obavještajne i nacionalne sigurnosti ponovio je upozorenje koje su obavještajne službe izdale prije povlačenja američkih snaga iz Afganistana.

Zamjenik direktora Centralne obavještajne agencije (CIA) David Cohen rekao je da je SAD, otkad su talibani preuzeli vlast, otkrio “neke od naznaka potencijalnog prelaska Al-Qa’ide u Afganistan”. Stručnjaci već dugo govore da talibani i dalje održavaju veze s AlQa’idom, koja je imala utočište u Afganistanu prije napada na New York i Washington 11. rujna 2001. godine.