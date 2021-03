Poznati mladić 14 puta snimljen kako luduje autom: Neću platiti 100.000 kn, nek' nas siromahe ostave na miru

Nakon što je policija objavila vijest kako je u razdoblju od 3. do 18. travnja 2020. godine, nadzornom fiksnom kamerom za nadzor brzine u Bedekovčini 14 puta snimljen 25-godišnji mladić kako osobnim vozilom prekoračuje dopuštenu brzinu kretanja vozila, mnoge je u Zagorju zanimalo o kome je točno riječ.

Cijeli slučaj zanimljivijim je učinila težina načinjenih prometnih prekršaja jer je utvrđeno kako je vozilo kojim je mladić upravljao neregistrirano i neosigurano, a utvrđeno je i kako je vozilom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom, odnosno bez položenog vozačkog ispita. Presudom suda u Zaboku, vozač je kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 120 dana uvjetno na rok od 12 mjeseci i novčanom kaznom od 100.000 kuna te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od dvije godine.

Nije trebalo mnogo da se u javnosti pročuje kako je počinitelj navedenih prekršaja Matej Margarin, mnogim otprije poznat po nastupu u televizijskom reality showu Farma.

- Istina je da sam učinio te prekršaje, a ludovao sam s autom jer sam bio u teškom životnom razdoblju. Mladost, ludost - počeo je svoju priču 25-godišnjak iz Poznanovca, koji je, kako kaže, zbog posla preselio u Zagreb.

- Automobil sam kupio i koristio ga za posao, a nakon što su mu istekle registarske oznake stavio sam druge jer nisam imao novaca za produljenje starih. Isto tako još nemam vozačku dozvolu jer nemam dovoljno novaca za polaganje vozačkog ispita.

Kažnjen je s visokih 100 tisuća kuna kazne.

- Iskreno, još nisam niti preuzeo rješenje o kazni. Na terenu sam, radim, a preuzet ću je kad se vratim u Zagreb odnosno Zagorje. No, sigurno je neću platiti. Ne znam niti koje su posljedice u slučaju da kaznu ne platim, a ne znam niti od kuda bih je podmirio. Pa ne zarađujem 200 tisuća kuna mjesečno. Neka se radije bave političarima koji kradu milijune, a nas siromake nek' ostave na miru. Ma kaznu ću nekako odraditi, no žao mi je da se sada od toga radi velika priča. Ja sam čak i zaboravio na presudu i cijeli slučaj, ali priča se sad ponovno počela vrtjeti u medijima.

Prijeti mu i zatvorska kazna od 120 dana u slučaju da ponovi navedene prekršaje.

- Znam da mi prijeti, no ako ću morati kod liječnika ili kada bi se nekom kolegi dogodilo nešto na gradilištu pa da ga treba prevesti u bolnicu ne bih dvojio, ponovno bih sjeo za volan. Ako me ulove, mogu me u zatvor voziti jedino u lijesu. Znam da sve to zvuči glupo, ali nemam dovoljno novaca da platim vozački ispit. A nekako se moram dovesti na posao da bih preživio jer nisam nigdje prijavljen, obavljam soboslikarske radove i montiram knauf kada mi netko od kolega javi za posao.

Nasmijao se kada smo mu kazali da ga se mnogi sjećaju iz realityja Farma.

- Da, svi me zbog toga prepoznaju. Sjećaju se da sam bio iskren i pošten, nisam nikoga ogovarao. Na kojem god gradilištu se pojavim kažu 'evo farmera, legende naše'.

Na Farmi je 2018. godine ispričao svoju tužnu životnu priču, kako je kao dječak ostao bez roditelja nakon čega je promijenio nekoliko udomiteljskih obitelji i domova za nezbrinutu djecu. Vratio se u Zagorje kada ga je posvojila jedna obitelj na čijoj farmi je radio. No, sada ga je životni put odveo u Zagreb.

- Više ne živim s tom obitelji jer sam zbog posla preselio u Zagreb. Imao sam i zaručnicu, no to je puklo - zaključio je svoju priču Matej Margarin, koja, nadamo se, neće dobiti novo poglavlje ispisano kaznama zbog prometnih prekršaja.

