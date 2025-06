Potres u BiH, osjetio se i u Hrvatskoj: 'Kratko, ali bome zadrmalo dobro'

Potres magnitude 3,9 prema Richteru zabilježen je u 18.44 sati u BiH. Prema informacijama EMSC-a, epicentar potresa bio je 11 kilometara udaljen od mjesta Stolac te 32 kilometra od Mostara. Podrhtavanje se osjetilo i u dijelu Hrvatske.

"Deset sekundi", "Dobro zatreslo", "Jako i drugo treslo", "Ovo je bio jedan od jačih zadnjih dana", "Kratko, ali se dobro osjetilo", "Kratko, ali bome zadrmalo dobro", neki su od komentara onih koji su osjetili potres.

#Earthquake 15 km NE of #Stolac (Bosnia & Herzegovina) 16 min ago (local time 18:44:10). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

