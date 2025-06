Potres probudio Zagrepčane: 'Čula se tutnjava i zatreslo se'

EMSC javlja kako je jutros, u 07:24 sati po lokalnom vremenu, zabilježen slab potres magnitude 2.0 s epicentrom 13 kilometara sjeverozapadno od Zagreba, u blizini granice sa Slovenijom. Prema dostupnim podacima, potres je bio vrlo plitak.

Registrirala ga je i Agencije Republike Slovenije za okoliš (ARSO) te Seizmološka služba Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. S obzirom na nisku magnitudu i plitku dubinu, očekuje se da je potres bio slabog intenziteta i da nije prouzročio štetu.

Seizmološka služba RH javlja pak kako je potres s epicentrom kod Gornje Bistre, ipak bio nešto slabiji, s magnitudom od 1.8 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na II stupnja EMS ljestvice. Počeli su se javljati ljudi koji su potres i osjetili. Većina opisuje kako je potres trajao kratko, svega nekoliko sekundi, ali ipak se pošteno osjetio.

"Kratko, ali se jako osjetilo", "Namještaj zaškripao", "Stol se zaljuljao. Vrlo kratko. Sekundu ili dvije. Neku buku sam čuo koja je trajala nešto duže. 4 sec možda", opisuju korisnici na EMSC-u.

