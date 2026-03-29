NEMA DOJAVA O ŠTETI

Potres magnitude 3,2 po Richteru kod Murtera: 'Kao da je neka sila prošla ispod kuće'

VL
Autor
Mario Vrandečić/Hina
29.03.2026.
u 23:02

U Županijskom centru 112 kažu da, osim što je uznemirio stanovništvo nema dojava o materijalnoj šteti.

 Potres umjerene jačine,  magnitude 3.2 prema Richteru zabilježen je u nedjelju u 22 sata s epicentrom kod Murtera, izvijestila je Seizmološka služba. Magnituda potresa iznosila je 3.2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV (četiri) stupnja EMS ljestvice.

Prema dosadašnjim podacima, potres se osjetio u široj okolici otoka Murtera od Biograda do Vodica. U Županijskom centru 112 kažu da, osim što je uznemirio stanovništvo nema dojava o materijalnoj šteti. Epicentar je bio 33 kilometra jugozapadno od Šibenika u Jadranskom moru na dubini od 10 kilometara.

- Kuća se stresla.  Kao da je neka sila prošla ispod kuće - jedna je od reakcija na EMSC-u.

