Prilikom izlijetanja vozila na utrci u Zadru lakše ozlijeđena tri člana tima i beba

Nakon izlijetanja jednog od natjecatelja s trkališta na natjecanju Nagrada grada Zadra, liječnička pomoć zatražena je za četiri osobe, potvrdila je zadarska policija, a prema podacima iz zadarske Opće bolnice riječ je o lakšim ozljedama koje su zadobili članovi tima i dijete. Imali smo dojavu u 13,10 sati da su na Višnjiku, gdje se održavala utrka, liječničku pomoć zatražile četiri osobe, rekla je Hini glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin, dodavši da još nemaju kvalifikacije o ozljedama.

Dječja kirurginja u zadarskoj Općoj bolnici Andrea Šimić Perić potvrdila je HRT-u da je kolima Hitne pomoći dovezeno troje pacijenata, odraslih osoba koje su stradale na sportskom događaju. Zasad se radi o lakšim tjelesnim ozljedama, s tim da su pacijenti još u obradi pa će se tek kasnije znati konačnu klasifikaciju ozljeda, dodala je. Naknadno su roditelji doveli bebu, koja je bila u kolicima također na samom događaju, ali je isto imala lakše tjelesne ozljede te je već otpuštena kući.

Nesreća se dogodila na natjecanju „Nagrada grada Zadra” koje se održavalo na sjevernom parkiralištu Športskog centra Višnjik u organizaciji Auto karting kluba Zadar i Automobilističkog kluba „RTZ” iz Zadra. Organizatori su potvrdili ranije da je došlo do izlijetanja jednog od natjecatelja unutar zatvorenog dijela trkališta pri čemu je automobil natjecatelja probio zaštitnu barijeru i udario u izložbeni automobil sponzora kluba. Nakon izlijetanja vozila natjecanje je prekinuto.