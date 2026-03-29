Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PREKID UTRKE

Prilikom izlijetanja vozila na utrci u Zadru lakše ozlijeđena tri člana tima i beba

Velika Nagrada Zadra prekinuta nakon izlijetanja vozila gdje su ozlijeđene četiri osobe
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Mario Vrandečić/Hina
29.03.2026.
u 20:22

Nesreća se dogodila na natjecanju „Nagrada grada Zadra” koje se održavalo na sjevernom parkiralištu Športskog centra Višnjik  u organizaciji Auto karting kluba Zadar i Automobilističkog kluba „RTZ” iz Zadra

Nakon izlijetanja jednog od natjecatelja s trkališta na natjecanju Nagrada grada Zadra, liječnička pomoć zatražena je za četiri osobe, potvrdila je zadarska policija, a prema podacima iz zadarske Opće bolnice riječ je o lakšim ozljedama koje su zadobili članovi tima i dijete. Imali smo dojavu u 13,10 sati da su na Višnjiku, gdje se održavala utrka, liječničku pomoć zatražile četiri osobe, rekla je Hini glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin, dodavši da još nemaju kvalifikacije o ozljedama.

Dječja kirurginja u zadarskoj Općoj bolnici Andrea Šimić Perić potvrdila je HRT-u da je kolima Hitne pomoći dovezeno troje pacijenata, odraslih osoba koje su stradale na sportskom događaju. Zasad se radi o lakšim tjelesnim ozljedama, s tim da su pacijenti još u obradi pa će se tek kasnije znati konačnu klasifikaciju ozljeda, dodala je. Naknadno su roditelji doveli bebu, koja je bila u kolicima također na samom događaju, ali je isto imala lakše tjelesne ozljede te je već otpuštena kući.

Nesreća se dogodila na natjecanju „Nagrada grada Zadra” koje se održavalo na sjevernom parkiralištu Športskog centra Višnjik  u organizaciji Auto karting kluba Zadar i Automobilističkog kluba „RTZ” iz Zadra. Organizatori su potvrdili ranije da je došlo do izlijetanja jednog od natjecatelja unutar zatvorenog dijela trkališta pri čemu je automobil natjecatelja probio zaštitnu barijeru i udario u izložbeni automobil sponzora kluba. Nakon izlijetanja vozila natjecanje je prekinuto
Ključne riječi
nesreća utrka Nagrada Grada Zadra

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar barba_arba
barba_arba
20:45 29.03.2026.

Monte Carlo

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!