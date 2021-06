Potres jačine 4,7 prema Richteru uznemirio Dalmaciju: 'Mislila sam da će se krov srušiti!'

Jak potres magnitude 4.7 prema Richteru dogodio se u Crnoj Gori u subotu u 1 sat i 18 minuta (ljetno srednjoeuropsko vrijeme), a potres se osjetio i u Dalmaciji, izvijestila je jutros Seizmološka služba Republike Hrvatske.

Potres se osjetio u cijeloj južnoj Dalmaciji, od Konavala do Baške Vode, navela je Seizmološka služba RH.

Prema informacijama koje je objavio EMSC, epicentar potresa bio je 14 kilometar sjeverno od Herceg Novog, objavio je portal Dubrovački vjesnik.

M4.5 #earthquake (#земљотрес) strikes 57 km W of #Podgorica (#Montenegro) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/EIfGQp0Wg2