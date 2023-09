Potpisan ugovor za izgradnju tunela Kozjak: 'Stvorit ćemo drugu žilu kucavicu prema Splitu'

Predstavnici Hrvatskih cesta i kineske tvrtke China Road and Bridge Corporation potpisali su u srijedu u Splitu ugovor za projekt spojne ceste čvor Vučevica na autocesti A1 - čvor na državnoj cesti DC8, koji uključuje i izgradnju tunela Kozjak, a ugovor je vrijedan 74,6 milijuna eura (bez PDV-a).

Ponuda kineske kompanije, koja je gradila i Pelješki most, odabrana je kao ekonomski najpovoljnija na javnom natječaju za izgradnju spojne ceste Vučevica na autocesti A1 - čvor na državnoj cesti D8, čija je ukupna dužina 6,85 kilometara, što obuhvaća tunel Kozjak, dug 2,5 kilometra, i cestu prema Jadranskoj magistrali dugu oko 4,3 kilometra.

Radovi na izgradnji tunela Kozjak trebali bi početi za nekoliko mjeseci, a rok za izgradnju je 36 mjeseci, istaknuto je na potpisivanju. Ugovor su potpisali direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić i direktor China Road and Bridge Corporation za srednju i istočnu Europu Yang Dong, a na potpisivanju je bio i premijer Andrej Plenković, koji je istaknuo i značaj poslovne suradnje i povjerenja dviju kompanija.

"Danas je veliki dan za Grad Split i Splitsko-dalmatinsku županiju jer će projektom od čvora Vučevica, uključujući i tunel Kozjak, stvoriti druga žila kucavica koja će se omogućiti jednostavniji promet i ulazak i izlazak iz Splita i spoj s autocestom", rekao je. Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić je istaknuo kako se radi o tehnički vrlo složenom projektu.

POVEZANI ČLANCI:

"Gradit će se tunel dug 2.525 metara te tri nadvožnjaka, jedan cestovni prolaz i dva vijadukta", rekao je Škorić, dodajući kako se kineska kompanija dokazala i u izgradnji Pelješkog mosta i stekla povjerenja za gradnju tunela Kozjak. Direktor China Road and Bridge Corporation za srednju i istočnu Europu Yang Dong izrazio je zadovoljstvo što su hrvatska vlada i Hrvatske ceste odlučile dati povjerenja toj kineskoj kompaniji i u izgradnju tunela Kozjak. Kao i na Pelješkom mostu, i ovdje ćemo pokazati našu profesionalnost i odgovornost, poručio je Dong.

Veleposlanik Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj Qi Qianjin istaknuo je kako je projekt Vučevica još jedan važan projekt na kojem će raditi kineska kompanija, a nakon što je uspješno dovršen Pelješki most. To je strateški projekt u Hrvatskoj koji je model i suradnje između Kine i Hrvatske, rekao je.

Župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban naglasio je kako je projekt značajan za cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju. "Pripremat ćemo i druge važne infrastrukturne prometne aktivnosti. Danas ovim činom počinje izgradnja jednog velikog, mega projekta, a to je izgradnja drugoga ulaza u Split", rekao je.

I potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković je istaknuo kako je riječ o značajnom pravcu, o novom ulazu u grad Split. "Sve to će pomoći u boljem funkcioniranju i sigurnijem prometovanju u gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji", rekao je. Premijer Plenković je u izjavi novinarima izjavio kako će se Vlada i Hrvatske ceste sada usredotočiti na izgradnju prometnice od Kaštela do Omiša, s obzirom i na gužve na toj cesti u ljetnim mjesecima.

Podsjetio je i na niz važnih cestovnih projekata, uz ostalo i integraciju u cestovnu mrežu juga Hrvatske i odluku o izgradnji punog profila autoceste od Metkovića do Dubrovnika, izgradnju druge cijevi tunela Učka, u Slavoniji izgradnju koridovra 5.c, gdje još treba izgraditi pet kilometra dugu dionicu od Belog Manastira do mađarske granice. Također je spomenuo i izgradnju autoceste do Siska, koja je vrlo bitna za revitalizaciju Sisačko-moslavačke županije nakon potresa, kao i projekt izgradnje brze ceste Varaždin-Ivanec-Krapina.

>> VIDEO Veliki uspjeh zagrebačkih liječnika: "Obavili smo četiri transplantacije srca u tjedan dana, nema puno institucija koje se mogu s time pohvaliti"