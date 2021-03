Postmerkel era bit će zelenija: Uspješna koalicija Zelenih i CDU-a mogla bi biti recept za cijelu Njemačku

Osam milijuna birača u Baden-Württembergu i tri milijuna u Porajnju-Falačkoj, što je petina ukupnog broja njemačkih birača, izabralo je jučer svoje pokrajinske parlamente na prvim pokrajinskim izborima kojima je počela tzv. super izborna godina u Njemačkoj, koja će se okončati parlamentarnim izborima u rujnu. Izbori u dvije bogate savezne pokrajine na jugozapadu zemlje nisu prošli dobro za vladajuće kršćanske demokrate (CDU), koji su i u Baden-Württembergu i u Porajnju-Falačkoj pretrpjeli teške gubitke.

U Baden-Württembergu ostaje na vlasti pokrajinski premijer Winfried Kretschmann, prvi i zasad jedini premijer iz redova Zelenih u cijeloj Njemačkoj, a u Porajnju-Falačkoj socijaldemokratska premijerka Malu Dreyer, koji su osujetili nerealne ambicije CDU-a o ponovnom osvajanju tih nekadašnjih konzervativnih utvrda.

Putokaz za Berlin

U Baden-Württembergu, prema izlaznim anketama, Zeleni su osvojili oko 33 posto, a CDU je s osvojenih oko 23 posto glasova ostvario svoj najslabiji rezultat u povijesti. Socijaldemokrati (SPD) osvojili su oko 11 posto, više od desničarsko-populističke Alternative za Njemačku (AfD), koja je osvojila oko 10 posto. U pokrajinski parlament ulaze i liberalni demokrati (FDP) s oko 10,5 posto glasova.

U Porajnju-Falačkoj najviše glasova osvojio je SPD, čak oko 36 posto, dok je za CDU glasalo oko 26 posto glasača, skoro šest posto manje nego prije pet godina i najmanje u poslijeratnoj povijesti. AfD je i tamo osvojila manje nego na prošlim izborima, oko devet posto, što je gotovo četiri postomanje nego 2016. I Zeleni su na oko devet posto, što je oko 3,5 posto više nego prije pet godina.

Fallen-over banner of Christian Democratic Union party (CDU) candidate Christian Baldauf is pictured during the federal state election of Rhineland-Palatinate in Trier, Germany, March 14, 2021.

Brojne afere koje su pogodile vladajući konzervativni blok CDU/CSU posljednjih dana očito nisu ostale bez posljedica. Riječ je ponajprije o aferi bogaćenja konzervativnih zastupnika na poslovima s nabavom zaštitnih maski, jednog zastupnika CDU-a i jednog koji dolazi iz redova CSU-a, bavarske socijalno-kršćanske unije, sestrinske stranke CDU-a, koja je znatno utjecala na pad popularnosti koalicije CDU/CSU-a. Vodstvo demokršćana pribojava se da ova afera nije okončana, na što upućuju i podaci koje ovih dana objavljuju njemački mediji, a prema kojima svaki zastupnik CSU-a, osim svoje zastupničke plaće u Bundestagu od 116 tisuća eura, u privatnom sektoru godišnje zaradi čak 126 tisuća eura, dok je taj dodatni prihod kod zastupnika CDU-a ipak nešto manji i iznosi oko 44 tisuće eura.

Sve je to dovelo u pitanje vjerodostojnost CDU-a, iako su vladajući mogli pretrpjeti i veće gubitke da mnogi birači zbog pandemije nisu glasali dopisnim putem prije izbijanja tih afera.

Prijevremeno glasanje ipak nije moglo spasiti CDU zbog velikog nezadovoljstva Nijemaca katastrofalno sporim procesom cijepljenja, kao i zbog strogih epidemioloških mjera koje su posljednjih tjedana bile na snazi u Njemačkoj unatoč relativno povoljnoj epidemiološkoj situaciji. Izborni debakl CDU-a ozbiljno ugrožava kancelarsku kandidaturu novog predsjednika stranke Armina Lascheta. Kancelarske ambicije ima i bavarski premijer i šef CSU-a Markus Söder, koji već dugo slovi kao potencijalni nasljednik kancelarke Angele Merkel. Naime, Merkel je nakon četiri mandata odlučila da se više neće kandidirati za kancelarsku dužnost, zbog čega ovi izbori dodatno dobivaju na važnosti.

U Baden-Württembergu je uvjerljivo slavio Kretschmann, koji je došao na vlast na valu promjena u pogledu na nuklearnu energiju nakon katastrofe u nuklearnoj elektrani Fukushima u Japanu, a sada je, točno na 10. obljetnicu te nesreće, nakon koje je kancelarka Merkel odlučila zatvoriti sve nuklearne elektrane u Njemačkoj, izborio svoj treći mandat. Kretschmann je pragmatičan i popularan političar umjerenih stavova (zovu ga “Landesvater” – otac države), koji je u protekla dva mandata čak našao zajednički jezik s automobilskom industrijom, koja je iznimno razvijena u njegovoj pokrajini, čime je 72-godišnji političar stekao povjerenje i jednog dijela konzervativnih birača.

– Kretschmann je u posljednjih deset godina dobro vodio vladu i politiku u Baden-Württembergu. Dobro je uskladio program svoje Zelene stranke s aktualnim temama i ekonomijom. Sviđao mi se jer je više gledao na BW nego na stav Zelenih tako da je i sa svojom bazom imao kontroverzne i teške diskusije. Napravio je dobar balans politike za BW s partijskim programom. A i koalicija s partnerom CDU-om zadnjih pet godina dobro je funkcionirala. Tako da bi to mogao biti putokaz i model i za buduću saveznu vladu Njemačke u Berlinu. Baden-Württemberg je dokaz da su Zeleni sposobni vladati – kazao je za Večernji list Damir Svalina, Hrvat s njemačkim državljanstvom iz Waibingena, grada udaljenog 10-ak kilometara od prijestolnice Baden-Württemberga Stuttgarta.

Utvrda socijaldemokrata

Slično razmišljaju i brojni analitičari, koji smatraju da bi koalicija CDU/CSU-a i Zelenih mogla biti recept i za cijelu Njemačku nakon parlamentarnih izbora u rujnu s obzirom na to da su Zeleni na nacionalnoj razini već odavno pretekli SPD, koji je bio koalicijski partner konzervativnom bloku na nacionalnoj razini od parlamentarnih izbora 2005. godine do danas.

Iako nešto neizvjesnija, i utrka u Porajnju-Falačkoj okončana je u skladu s očekivanjima. Konzervativci ni tamo nisu uspjeli srušiti premijerku Malu Dreyer, kojoj se suprotstavio kršćanski demokrat Christian Baldauf. On je nastupio pod geslom da su tri desetljeća socijaldemokracije na čelu te pokrajine dovoljna, u što ipak nije uspio uvjeriti tamošnje građane.